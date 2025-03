Fullmoon: Neue quelloffene KI-Chatbot-App für das iPhone

Für alle, die einen KI-Chatbot nutzen wollen, aber nicht auf Anbieter wie OpenAI und Anthropic zurückgreifen wollen, haben wir heute etwas: Die Open-Source-KI-Chatbot-App Fullmoon (App-Store-Link). Die für alle Apple-Gerätetypen verfügbare App ermöglicht es euch, KI zu nutzen, ohne das eure Konversationen mit dem Chatbot in die Cloud geschickt werden.

Die App könnt ihr kostenlos im App Store laden und ab iOS 17.6, macOS 14.0 und visionOS 2.0 nutzen. Vor der ersten Nutzung müsst ihr das KI-Modell auswählen, das ihr verwenden möchtet. Hier habt ihr die Wahl zwischen zwei Versionen von Metas KI-Modell Llama 3.2. Beide Modelle sind jeweils rund 1,8 GB groß und werden dann geladen, wenn ihr euch für eines der Modelle entschieden habt.

Die Funktionsweise und Benutzeroberfläche ist denen der Konkurrenz ähnlich: Ihr könnt in einem Eingabefeld eure Fragen und Prompts eingeben und erhaltet eure Antworten direkt als Chatnachricht. Habt ihr bereits mehrere Chats begonnen, könnt ihr zwischen diesen hin- und herwechseln. Das Design der App lässt sich ebenfalls vielfältig in den Einstellungen anpassen.

Alle Anfragen an Fullmoon, die ihr auch ohne Problem auf Deutsch stellen könnt, werden in der Regel recht zügig ausgeführt und beantwortet. Da die App lokal arbeitet, könnt ihr zudem auch dann Anfragen stellen, wenn ihr keine Internetverbindung habt.

Zudem könnt ihr Fullmoon auch in den Apple-Kurzbefehlen verwenden und eigene Prompts erstellen und KI-generiete Antworten in andere Apps übertragen.

Leistungsumfang noch ausbaufähig

Einige Einschränkungen hat Fullmoon allerdings auch: So ist es bisher nicht möglich, Dateien in den Chatbot hochzuladen und diese analysieren zu lassen. Das ist definitiv ein Nachteil. Allerdings kann so eine Funktionalität ja in einer der künftigen Versionen noch enthalten sein.

Auch Bilder lassen sich über Fullmoon noch nicht generieren und auf eine Sprachausgabe müsst ihr ebenfalls verzichten. Ich würde allerdings auch hier denken: Was nicht ist, kann ja noch werden.

Insgesamt dürfte Fullmoon somit ChatGPT, Le Chat und anderen KI-Konkurrenten noch nicht vollständig als Alternative ablösen. Da die Anwendung aber ein Open-Source-Projekt ist und beständig weiterentwickelt werden kann, kann künftig sicherlich noch einiges an Potential gehoben werden.

Alle, die auch bei KI-Chatbots Wert auf Datenschutz legen, sollten Fullmoon aber in jedem Fall im Hinterkopf behalten oder der App schon jetzt Platz auf ihrem iPhone einräumen.