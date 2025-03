Collage Maker für Fotos startet für nur 99 Cent

Am Wochenende ist mit ein kleines, aber ziemlich feines Werkzeug zum Erstellen von Collagen über den Weg gelaufen. Collage Maker für Fotos (App Store-Link) ist erst seit kurzer Zeit für iPhone und iPad verfügbar und wird derzeit für nur 99 Cent angeboten. Da habe ich einfach mal einen Download gewagt, zumal es nach der einmaligen Bezahlung keine Werbung und keine In-App-Käufe gibt.

Collage Maker funktioniert ziemlich einfach und startet direkt in der Fotos-App. Dort wählt ihr einfach die Bilder aus, die ihr für die Collage verwenden möchtet, und öffnet dann das Teilen-Menü. Dort findet ihr einen Eintrag „Collage erstellen“, mit dem die Magie dann beginnt.

Collage Maker funktioniert direkt in der Fotos-App

Die ausgewählten Fotos werden dann automatisch zu einer Collage zusammengefasst – ohne die Fotos-App verlassen zu müssen. Selbstverständlich könnt ihr im Anschluss das Layout bearbeiten, Fotos verschieben oder vergrößern oder auch den Rahmen bearbeiten. Es gibt nicht unzählig viele Möglichkeiten, die grundlegenden Dinge können in Collage Maker aber ziemlich einfach gelöst werden.

Einige Einschränkungen scheint es in der ersten Version von Collage Maker aber noch zu geben. Hat man die Fotos einmal ausgewählt und mit der Collage begonnen, kann man keine Bilder mehr hinzufügen oder löschen. In diesem Fall müsste man den Vorgang abrechen und noch einmal eine neue Auswahl in der Fotos-App treffen. Das könnte zukünftig vielleicht noch etwas flexibler gelöst werden.

Für 99 Cent macht man mit dem Collage Maker aber wohl nichts verkehrt, vor allem wenn eine einfache und unkomplizierte App gesucht wird, um ab und zu mal aus einigen Bildern eine Collage zu erstellen. Das klappt mit Collage Maker schon ziemlich gut und vor allem ohne irgendwelche großen Umwege. Prinzipiell kann der Collage Maker nach der Installation sogar auf dem Homescreen versteckt werden, da die ganze Erstellung ja über die Fotos-App läuft.