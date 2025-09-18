DJI Mini 5 Pro: Neue Drohne mit 1-Zoll-Sensor vorgestellt

Mit der neuen DJI Mini 5 Pro bringt der Drohnenspezialist eine echte Weltneuheit auf den Markt: Die erste Mini-Kameradrohne mit 1-Zoll-Sensor, verbessertem ActiveTrack und bis zu 36 Minuten Flugzeit. Das Ganze in einem handflächengroßen Gehäuse – leicht, kompakt und vollgepackt mit Profi-Technik.

Kompakte Drohne, große Kamera

Das Highlight ist ganz klar der neue 1-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln. Selbst bei wenig Licht, etwa bei Sonnenuntergang oder in der Nacht, liefert die Mini 5 Pro viele Details. Dank dem neuen 48-mm-Med-Tele-Modus und optimierter Porträtfunktion sehen Motive noch lebendiger aus.

Mit 4K/60fps HDR-Video, 14 Blendenstufen Dynamikumfang und Zeitlupen in 4K/120fps lassen sich atemberaubende Aufnahmen erstellen. Die Mini 5 Pro nimmt in 10-Bit mit H.265-Kodierung auf, für feinere Farbübergänge und mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Besonders clever: Der ISO-Wert reicht jetzt bis 12.800, in den Modi D-Log M und HLG bis 3.200.

Kreative Kamerabewegungen & Social-Media-Content

Dank 225 Grad Rollrotation und echtem vertikalen Filmen hast du maximale kreative Freiheit. Funktionen wie QuickShot Rotation, Zeitraffer oder Waypoint-Flug sorgen für tolle Rotations- und Trackingaufnahmen. Hochkant filmen? Kein Problem – perfekt für TikTok, Instagram & Co.

Sicher auch bei Nacht unterwegs

Die Mini 5 Pro ist mit einem nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor und omnidirektionalen Sichtsensoren ausgestattet. Damit erkennt sie Hindernisse auch bei Nacht oder in schwierigen Lichtverhältnissen. Und das Beste: Sie kann auch ohne Satellitensignal starten und sicher zurückkehren.

Die neue Generation von ActiveTrack 360 Grad bietet präziseres, sicheres Tracking – ob beim Joggen am Strand oder Biken auf kurvigen Trails. Die Drohne erkennt automatisch die Szene und wählt den besten Tracking-Modus.

Smarte Aufnahme-Features

MasterShots : Automatisierte Kamerafahrten mit Profi-Look

: Automatisierte Kamerafahrten mit Profi-Look QuickShots : Inklusive Dronie, Helix, Rocket & Co.

: Inklusive Dronie, Helix, Rocket & Co. Panorama : Nahtlose Weitwinkelaufnahmen per Fingertipp

: Nahtlose Weitwinkelaufnahmen per Fingertipp Off-State QuickTransfer: Dateien kabellos übertragen, selbst wenn die Drohne ausgeschaltet ist

Preise und Verfügbarkeit

