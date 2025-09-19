Lieferung verspätet? In den Apple Stores gibt es wieder neuen iPhone-Bestand

Wir hatten es ja schon am vergangenen Wochenende thematisiert: Der Bestand der iPhones im Apple Online Store war bei den Vorbestellungen am 12. September ziemlich begrenzt. Schon nach wenigen Minuten sprang die Lieferzeit für die beliebten Farben und Modelle bis in den Oktober. Auch die Abholung in den Apple Stores konnte nicht mehr zum heutigen Start am 19. September gebucht werden.

In den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen mit einer Bestellung über Amazon gemacht, aber auch dort scheint es zu haken. Keines unserer dort bestellten iPhones hat sich bisher auf die Reise gemacht.

Schneller geht es nur in Australien

Heute Morgen haben wir daher noch mal schnell einen Blick in den Apple Online Store geworfen und die Verfügbarkeit in den Stores gecheckt. Und haben dabei überraschend feststellen dürfen: Viele Modelle sind heute zur sofortigen Abholung verfügbar. Freddy hat direkt zugeschlagen, er benötigt das iPhone 17 Pro Max so schnell wie möglich zur Aufnahme von Videos für Social Media. Er macht sich gleich auf den Weg nach Frankfurt.

Falls ihr einen Apple Store in der Nähe habt und ihr euer neues iPhone schneller erhalten wollt als mit der möglicherweise langsameren Online-Bestellung, dann checkt heute Morgen auf jeden Fall die Verfügbarkeiten im Apple Online Store. Noch schneller geht es wohl nur in Australien, dort sind die neuen iPhones schon im Verkauf – wie ihr auch an den Bildern hier im Artikel sehen könnt.

Weitere Bilder aus dem Apple Store in Sydney