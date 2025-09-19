Surreales Abenteuer Samorost 2 jetzt kostenlos im Epic Games Store

In der vergangenen Woche habt ihr mit Monument Valley 2 einen echten Kracher kostenlos aus dem Epic Games Store laden können. Auch in dieser Woche bekommt ihr wieder ein hochkarätiges Spiel zum Nulltarif. Samorost 2, ein surreales Abenteuer, könnt ihr derzeit gratis auf iPhone und iPad installieren. Im App Store kostet das Spiel normalerweise 1,99 Euro.

Vielleicht sagt euch das Spiel ja sogar etwas, denn es stammt vom gleichen Entwicklerteam, das auch schon Machinarium, Creaks und Botanicula auf den Markt gebracht hat. Zwei der Spiele gab es im Epic Games Store ja bereits geschenkt, nun ist Samorost 2 an der Reihe.

Das erwartet euch in Samorost 2

In Samorost 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle eines kleinen Weltraumgnoms, dessen Hund von Außerirdischen entführt wird. Um ihn zu retten, reist der Gnom durch surreale, handgezeichnete Welten voller bizarrer Landschaften, skurriler Kreaturen und verträumter Klänge. Das Spiel lebt von seiner poetischen Stimmung, detailreichen Illustrationen und der sanften Musik, die eine fast märchenhafte Atmosphäre erschafft.

Statt klassischer Dialoge oder erklärender Texte entdecken die Spieler die Geschichte rein visuell und durch das Lösen kleiner Rätsel. Genau damit hat das Entwicklerteam ja auch schon in seinen anderen Spielen gepunktet. Auf iPhone und iPad wird Samorost 2 als klassisches Point-and-Click-Abenteuer gespielt. Viele Aufgaben erfordern das Ausprobieren und genaue Beobachten der Umgebung. Die Touchsteuerung macht das Erkunden intuitiv, da man einfach durch Antippen interagiert und die detailreichen Szenen mit Gesten zoomen und betrachten kann.

Im App Store gibt es für Samorost 2 aktuell nur 3,8 Sterne, damit liegt das Spiel aus meiner Sicht deutlich unter seinem Niveau. Als Grund wird unter anderem die relativ kurze Spieldauer genannt, wobei euch das im Rahmen der Gratis-Aktion ja nicht weiter stören dürfte. Für den kostenlosen Download müsst ihr euch zunächst den Epic Games Store auf euer iPhone oder iPad installieren, das geht über diese Webseite und ist in wenigen Momenten erledigt. Danach findet ihr Samorost 2 auf der Startseite des Epic Games Store.