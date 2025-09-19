AirPods Pro 3: Erstes Firmware-Update pünktlich zum Marktstart

Heute ist es soweit: Die AirPods Pro 3 werden ausgeliefert. Nach den ersten sehr positiven Testberichten bin ich sehr gespannt, wie sich die neuen In-Ear-Kopfhörer von Apple schlagen werden. Insbesondere rund um den Halt im Ohr bin ich sehr gespannt, hier erhoffe ich mir eine deutliche Verbesserung.

Für die AirPods Pro der dritten Generation steht auch gleich ein Firmware-Update bereit. Nachdem Apple bereits mit dem Start von iOS 26 eine neue Firmware für die AirPods veröffentlicht hat, folgt jetzt ein weiteres Update. Die erst kürzlich veröffentlichte Firmware-Version war 8A356, jetzt steht 8A357 zur Verfügung.

Was sich genau geändert hat, verrät Apple wie immer nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Apple irgendeinen Bug entdeckt hat, der pünktlich zum Marktstart der AirPods Pro 3 behoben werden sollte.

So aktualisiert man die Firmware der AirPods

Leider gibt es auf dem iPhone nirgends einen Knopf, um das Firmware-Update zu forcieren. Normalerweise läuft es wie folgt: Die AirPods sollten per Bluetooth mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden werden. Diese Apple-Geräte sollten mit der neuesten Software laufen und mit dem WLAN verbunden sein. Die AirPods gehören dann mit geschlossenem Case ans Ladegerät. Innerhalb von 30 Minuten sollte dann die neue Software installiert sein. Nach dieser Zeit könnt ihr das Case öffnen, die AirPods mit eurem Gerät verbinden und dann die Firmware-Version überprüfen.

Wenn ihr heute eure neuen AirPods Pro der dritten Generation erhaltet, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euer erster Eindruck ausfällt. Habt ihr vorher schon AirPods genutzt und könnt ihr eine deutliche Verbesserung feststellen? Oder habt ihr zuvor Kopfhörer einer anderen Marke verwendet und wechselt nun erstmals zu den AirPods? Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen.