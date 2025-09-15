Reviews für die AirPods Pro 3 sind da: Durchweg nur Positives

Bevor die neuen AirPods Pro 3 in den Markt starten, durften ausgewählte Medien, Experten, Journalisten und YouTuber die neuen Kopfhörer vorab anhören und testen. Und das allgemeine Kredo lautet: Die AirPods Pro 3 sind für Apple-User ein No-Brainer. Gerne fassen wir die ersten Stimmen zusammen.

The Verge zum verbesserten ANC: „Nun bin ich zwar kein Tontechniker, aber ich habe die ANC-Funktion der AirPods Pro 3 zusammen mit meinem persönlichen Paar AirPods Pro 2 einer Reihe von Praxistests unterzogen. Das Ergebnis ist verdammt gut. Der erste Test war ein sechseinhalbstündiger Flug von San Francisco nach New York. Beide Kopfhörer haben gut funktioniert, aber die dritte Generation war deutlich besser. Das dumpfe Brummen des Flugzeugs wurde vollständig eliminiert, obwohl ich Ankündigungen immer noch hören konnte, wenn ich keine Audioinhalte abspielte.

Spiegel.de zu den Pulssensoren: „Die neuen Sensoren sind der eine von außen klar erkennbare Unterschied zu den Vorgängermodellen, in Form eines kleinen schwarzen Fensters, durch das der Pulssensor die Blutgefäße im Ohr 256-mal pro Sekunde mit Infrarotlicht abtastet. Im Test klappte das sowohl beim Radfahren als auch beim Yoga prima. Wer also lieber eine analoge Uhr tragen möchte, beim Sport aber trotzdem Daten über seine Performance sammeln möchte, hat mit den AirPods Pro 3 jetzt auch in dieser Hinsicht eine neue Option. Zumal man dabei auch noch Musik hören kann.“

Computerbild zum Komfort: „Im Test war der Tragekomfort erstklassig. Hier zwickte und drückte selbst bei unterschiedlichen Testohren nichts. Ohne die Aufsätze im Gehörgang könnte man fast vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Aufgrund des sicheren Halts sind sie auch ideal für sportliche Aktivitäten. Mehr noch: Apple setzt bei den AirPods Pro 3 auf die Schutzklasse IP57. Dadurch sind die Kopfhörer staub- und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter für maximal 30 Minuten. Ein Regenschauer oder gar ein kurzer Tauchgang machen der Technik also nichts aus.“

9to5mac über die Soundqualität: „Ich werde nicht so tun, als wäre ich ein Audiophile, um mit dir über die Balance und Klarheit der Höhen, Mitten und Tiefen zu sprechen. Nachdem diese Vorbemerkung nun aus dem Weg ist, kann ich sagen, dass die AirPods Pro 3 tatsächlich besser klingen als ihre Vorgänger. In der Vergangenheit haben die AirPods auf ein konsistentes Klangprofil abgezielt, das für alle Genres geeignet ist und den Massen gefällt. An dieser Strategie hat sich auch bei den AirPods Pro 3 nichts geändert, lediglich die allgemeine Klangqualität wurde verbessert.“

MKBHD fasst zusammen: Ziemlich ausgezeichnet („pretty excellent“).

