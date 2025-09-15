ARD Mediathek bekommt großes Update mit vielen neuen Funktionen

Irgendwie bezahlen wir ja alle dafür, am Ende des Tages muss ich aber auch sagen: Die ARD Mediathek hat, ganz egal ob auf meinem iPhone oder Apple TV, einen festen Platz und wird regelmäßig genutzt – sogar noch häufiger als zum Beispiel Netflix oder Disney+. Empfehlen kann ich in dieser Hinsicht auf jeden Fall „Feuer & Flamme“, aber auch Sendungen wie „In höchster Not“ oder „Unparteiisch“. Wirklich klasse Dokumentation. Und auch für die Kinder ist etwas dabei, neben Maus und Elefant haben wir auch die Super Wings in der ARD Mediathek entdeckt.

Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich ja über das neuste Update für die ARD Mediathek (App Store-Link) berichten, immerhin bringt Version 10.8.0 zahlreiche neue Funktionen auf iPhone, iPad, Apple TV und Apple Vision.

Das sind die neuen Funktionen in der ARD Mediathek

Neben einer neuen Option zum Überspringen von Intro und Outro dürfte vor allem die Unterstützung für Dolby Atmos einen großen Unterschied machen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, der Klang dürfte mit dem passenden Setup im heimischen Wohnzimmer ab sofort aber deutlich besser ausfallen.

Ebenfalls neu sind verbesserte Untertitel-Einstellungen, Vorschaubilder beim Spulen in Livestreams, Verbesserungen der Stabilität mit Chromecast, Optimierungen für Screenreader und dynamische Schriftgrößen. Mangelnden Fleiß kann man dem Entwicklerteam der ARD Mediathek jedenfalls nicht vorwerfen. Es ist schon die elfte Aktualisierung in diesem Jahr.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Sendungen oder Filme ihr in der ARD Mediathek regelmäßig schaut. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen Geheimtipp ausfindig machen. Findet ihr den Umfang der App gerechtfertigt? Auch wenn die ARD Mediathek auf den ersten Blick kostenlos angeboten wird, finanzieren wir sie ja mit den Rundfunkgebühren.