iPhone Air Akku steckt wohl auch in der MagSafe Batterie

Heute beginnt Apple mit der Auslieferung des neuen iPhone Air. Das schmalste iPhone aller Zeiten, zumindest wenn man den Kamera-Buckel gekonnt ignoriert, bekommt zudem ein exklusives Zubehör. Die neue MagSafe Batterie wurde exklusiv für das iPhone Air gestaltet und hat ein besonders flaches, lang gezogenes Design. Aus diesem Grund passt die neue Zusatz-Batterie nicht auf andere iPhone-Modelle.

Das Innenleben der neuen MagSafe Batterie wurde nun von iFixit unter die Lupe genommen. Die Reparatur-Experten haben dabei eine überraschende Erkenntnis gemacht: Der in der MagSafe Batterie befindliche Akku hat eine mehr als außergewöhnliche Form.

iFixit hat den Akku im Zubehör dann mit Aufnahmen der Keynote verglichen und vermutet, dass es sich um exakt das Akku-Modell handelt, das Apple auch im iPhone Air verbaut. Das wird man sicherlich noch einmal genau bestätigen, sobald man auch das iPhone Air auseinander gebaut hat.

Der Akku in der MagSafe Batterie ist 2,72 Millimeter dünn

Der Akku aus der MagSafe Batterie hat eine Kapazität von 12,26 Wattstunden und ist 2,72 Millimeter dick. Rein theoretisch ist er also dünn genug für das 5,6 Millimeter dicke iPhone. Die MagSafe Batterie ist übrigens sogar etwas dicker als das iPhone Air, was vermutlich an den verwendeten Materialien des Gehäuses liegt. Anders als beim iPhone Air kommt beim Zubehör kein Titanium-Rahmen zum Einsatz, auch wenn der Preis von 115 Euro das schon fast vermuten lässt.

Obwohl der gleiche Akku verbaut ist, kann das iPhone mit der MagSafe Batterie nur bis 65 Prozent geladen werden. Wobei das am Ende des Tages nur wenig verwunderlich ist, denn gerade beim drahtlosen Laden verpufft einiges an Energie.

Falls ihr einen genauen Blick in den magnetischen Zusatz-Akku werfen möchtet, könnt ihr euch das Teardown-Video von iFixit ansehen.