Skoda DuoBell: Diese Klingel hört man auch trotz ANC

Dass eine Vielzahl an Menschen auch im Straßenverkehr mit Kopfhörern herumläuft oder auch herumfährt, ist inzwischen ein gewohntes Bild. Mittlerweile nutzen viele dieser Leute aber auch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die in den neueren Kopfhörer-Modellen oft verbaut ist. Die Folge: Die Menschen nehmen Geräusche wie Klingeln schlechter wahr. Hier setzt Autobauer Skoda nun mit einem neuen Produkt an.

Skoda bringt aber nicht etwa ein weiteres Zubehör für das Auto auf den Markt, sondern arbeitet mit der Skoda DuoBell an einer Klingellösung für alle Radfahrer unter euch. Und diese Klingel hat eine besondere Fähigkeit. Sie soll in der Lage sein, die aktive Geräuschunterdrückung der meisten Kopfhörer zu durchbrechen und so für eine verbesserte Wahrnehmbarkeit sorgen.

Auch Studien belegen inzwischen, dass es ANC-Systeme gibt, die Geräusche wie Klingeln oder andere Warnsignale, die relativ gleichmäßig klingen, sehr gut filtern können. Das kann im Straßenverkehr allerdings zum Problem oder gar zur Gefahr werden. Denn wenn Warnsignale überhört werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls natürlich ungleich höher.

Die Skoda DuoBell arbeitet mit mehreren Signalen

Mit der Skoda DuoBell entwickelt Skoda derzeit eine Klingel, die einen Ton in einem Frequenzbereich erzeugt, der von den meisten Geräuschunterdrückungssystemen weniger stark herausgefiltert wird. Zumindest aktuell. Die Klingel selbst arbeitet aber auch mit einer weiteren Klangquelle, die Frequenzen überlagert. Zu guter Letzt werden Impulse in unregelmäßiger Abfolge erzeugt, was die Arbeit der verbauten Algorithmen in Sachen ANC erschwert.

Bislang ist die Skoda DuoBell noch nicht offiziell erhältlich. Auch zur anvisierten Preisgestaltung ist bislang nichts bekannt. Sobald die Klingel erhältlich ist, erfahrt ihr es aber wie gewohnt hier.