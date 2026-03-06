Little Nightmares: Tolles Abenteuer jetzt gratis im Epic Games Store

Bereits in der vergangenen Woche habt ihr im Epic Games Store mit Boxes ein absolut empfehlenswertes Spiel kostenlos herunterladen können. Heute geht es im alternativen App Store gleich mit dem nächsten heißen Tipp weiter. Little Nightmares steht kostenlos für iPhone und iPad zum Download bereit. Das Horror-Adventure kostet im Apple App Store stolze 8,99 Euro, bei Epic Games bekommt ihr es geschenkt.

Wie immer ist dafür der Umweg über den Epic Games Store notwendig. Falls ihr den alternativen App Store bereits installiert habt, findet ihr das Angebot direkt auf der Startseite – einfach ein Stück nach unten scrollen. Falls euch der Epic Games Store noch fehlt, könnt ihr ihn über die Epic-Webseite herunterladen. Folgt dort einfach den Anweisungen.

Das erwartet euch in Little Nightmares

Little Nightmares hat bereits einige Jahre auf dem Buckel, ursprünglich ist es auf dem PC und auf Konsolen gestartet. Im Dezember 2023 ist das Spiel dann im App Store erschienen. Little Nightmares wurde für iPhone und iPad natürlich ein wenig angepasst, auch wenn sich am Spiel selbst nicht viel geändert hat. Neben einem optimierten Interface gibt es Game Center Erfolge sowie einen iCloud-Sync, damit ihr auf dem iPhone und iPad den selben Spielstand habt. Hinzu gesellt sich eine Unterstützung für Gamecontroller, als Alternative zur Touch-Steuerung.

In Little Nightmares muss man dem kleinen Mädchen Six helfen, aus dem Schlund zu entkommen – einem riesigen, geheimnisvollen Gefäß, das von verdorbenen Seelen bewohnt wird, die auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit sind. In Little Nightmares löst man die kniffligen Rätsel der einzelnen Räume, versteckt sich in den Schatten der Monsterhöhlen und versucht jederzeit, nicht in Gefahr zu geraten. Definitiv ein tolles Erlebnis, zum Nulltarif umso mehr.