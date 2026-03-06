Oceanhorn 3 ist jetzt auf Apple Arcade verfügbar

Ich erinnere mich auch heute noch an den ersten Teil von Oceanhorn zurück. 2013 ist das im Zelda-Stil gehaltene Abenteuer auf iPhone und iPad gestartet, ich habe es damals komplett durchgespielt und dafür weit mehr als 10 Stunden benötigt. Beim zweiten Teil, der bereits in einer kompletten 3D-Umgebung spielte, war ich leider nicht mehr so fleißig dabei. Nun haben wir alle eine neue Chance: Oceanhorn 3 (App Store-Link) ist erschienen.

Das neue Abenteuer ist über Apple Arcade erhältlich und kann auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden. Apple Arcade ist Teil von Apple One, alternativ könnt ihr es auch einzeln für 6,99 Euro pro Monat abonnieren. Fans der ersten beiden Teile werden dafür sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Das erwartet euch im dritten Teil von Oceanhorn

Mit Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea wird die Geschichte der Reihe rund 1.000 Jahre nach den Ereignissen aus Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm fortgesetzt. Diesmal verschlägt es Spieler in das geheimnisvolle Shadow Sea, eine neue Region voller Gefahren, Legenden und verlorener Geheimnisse. Im Mittelpunkt steht die Suche nach der Wahrheit über Xoma, den sogenannten „verlorenen Gott“. Auch Neueinsteiger sollen problemlos einsteigen können, da die Geschichte in sich abgeschlossen erzählt wird.

Die Kampagne soll mehr als 20 Stunden Spielzeit bieten und wird durch zahlreiche Nebenquests ergänzt. Diese führen tiefer in die Welt des Shadow Sea und erzählen zusätzliche Geschichten über seine Bewohner und Orte. Dabei stehen Erkundung, Rätsel und kleinere Geschichten abseits der Hauptquest im Mittelpunkt.

Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet. Kämpfe setzen stärker auf taktische Entscheidungen und nutzen ein neues System namens „Skill Drawer“, über das Fähigkeiten flexibel eingesetzt werden können. Zudem warten große Bosskämpfe gegen gigantische Titanen. Über den sogenannten Skill Path lassen sich gesammelte Ressourcen investieren, um den eigenen Helden weiterzuentwickeln und den Spielstil anzupassen.

Ein weiteres zentrales Feature ist der „Stream of Creation“. Damit können Spieler Objekte reparieren oder neue Strukturen erschaffen, um Wege freizulegen oder Rätsel zu lösen. Neu in Oceanhorn 3 ist außerdem ein optionaler First-Person-Modus.

Ich habe Oceanhorn 3 bisher noch nicht angespielt, werde das aber in den kommenden Tagen nachholen. Vielleicht habt ihr ja am Wochenende auch etwas Zeit übrig, dann ist dieses Spiel sicherlich ein heißer Tipp.