Apple hat in dieser Woche gleich mehrere neue Produkte vorgestellt, doch zwei Geräte fehlten komplett: ein neuer Apple TV und ein aktualisierter HomePod mini. Der Grund für die Verzögerung dürfte allerdings direkt mit Siri zusammenhängen.
Siri-Upgrade verzögert neue Apple-Geräte
Seit Ende 2024 kursieren Gerüchte über eine neue Generation von Apple TV und HomePod mini, doch offenbar verschiebt Apple den Start, weil eine zentrale Funktion noch nicht fertig ist. Konkret geht es um eine deutlich persönlichere Version von Siri, die auf Apple Intelligence basiert.
Apple plante ursprünglich, diese neue Siri bereits früher einzuführen, doch wegen technischer Verzögerungen wurde der Zeitplan nach hinten verschoben. Deshalb müssen wir auf die neuen Smart-Home-Geräte länger warten.
Apples neue Smart-Home-Strategie
Apple entwickelt offenbar mehrere Geräte, die stark auf die nächste Siri-Generation setzen. Dazu gehört vermutlich auch ein komplett neuer Smart-Home-Hub, das seit Jahren immer wieder in Gerüchten auftaucht.
Weil Siri dabei eine zentrale Rolle spielen soll, dürfte Apple mehrere Produkte gleichzeitig vorstellen, sobald die KI-Funktionen bereitstehen.
Somit könnten Apple TV, HomePod mini und der neue Home-Hub Teil einer größeren Smart-Home-Offensive sein.
Zeitplan hängt an iOS-Updates
Der Start der neuen Siri-Funktionen hängt eng mit kommenden iOS-Versionen zusammen.
Aktuell wird erwartet, dass die neuen KI-Features entweder mit iOS 26.5 oder mit iOS 27 erscheinen.
- iOS 26.5 könnte im Mai erscheinen
- iOS 27 wird auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni vorgestellt
- Finale Veröffentlichung dürfte im September erfolgen
Parallel dazu würden tvOS und HomePod-Softwareupdates erscheinen, weshalb neue Geräte wahrscheinlich im gleichen Zeitraum angekündigt werden.
Das könnte im neuen Apple TV stecken
Gerüchten zufolge plant Apple beim nächsten Apple TV einige technische Upgrades.
Erwartet werden unter anderem:
- A17 Pro Chip, der Apple Intelligence unterstützt
- N1-Chip für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6
- Unterstützung für Thread-Smart-Home-Netzwerke
Das soll der HomePod mini 2 können
Der HomePod mini könnte ebenfalls ein größeres Update bekommen, denn das aktuelle Modell stammt bereits aus dem Jahr 2020.
Zu den möglichen Neuerungen zählen:
- neuer S9-Chip oder neuer
- verbesserte Audioqualität
- Ultra-Wideband-Chip der nächsten Generation
- neuer roter Farbton
Fazit: Apple wartet auf die neue Siri
Obwohl Apple aktuell viele neue Geräte vorgestellt hat, fehlen wichtige Smart-Home-Produkte weiterhin. Der Grund dürfte sein, dass Apple zuerst seine neue KI-gestützte Siri fertigstellen möchte, bevor Apple TV, HomePod mini und andere Smart-Home-Geräte erscheinen.
Kommentare 2 Antworten
Ich habe letztes Jahr schon lange auf das neue Apple TV gewartet, dann Schnauze voll und im November das aktuelle gekauft. Bin absolut zufrieden damit. Den ganzen Kram, der im neuen drin sein soll, brauche ich nicht und von der Hardware tut es der aktuelle auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Mit dem „neuen“ Apple TV macht sich Apple langsam lächerlich…
Mit dem aktuellen Apple TV bin ich auch mehr als zufrieden. Das läuft auch nach Jahren noch schneller und besser als jeder Fire TV Stick. Das einzige was mich freuen würde, wäre etwas mehr Performance für Spiele. Meine Tochter spielt tatsächlich gern mal ne Runde darauf und die Spiele an sich laufen auch gut aber etwas mehr Leistung für aufwändigere Spiele wäre schon cool.
Die Homepods mini finde ich soweit auch gut. Vielleicht ein bisschen am Klang drehen? Mehr würde mir da nicht einfallen.