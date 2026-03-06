Apple hat in dieser Woche gleich mehrere neue Produkte vorgestellt, doch zwei Geräte fehlten komplett: ein neuer Apple TV und ein aktualisierter HomePod mini. Der Grund für die Verzögerung dürfte allerdings direkt mit Siri zusammenhängen.

Siri-Upgrade verzögert neue Apple-Geräte

Seit Ende 2024 kursieren Gerüchte über eine neue Generation von Apple TV und HomePod mini, doch offenbar verschiebt Apple den Start, weil eine zentrale Funktion noch nicht fertig ist. Konkret geht es um eine deutlich persönlichere Version von Siri, die auf Apple Intelligence basiert.

Apple plante ursprünglich, diese neue Siri bereits früher einzuführen, doch wegen technischer Verzögerungen wurde der Zeitplan nach hinten verschoben. Deshalb müssen wir auf die neuen Smart-Home-Geräte länger warten.

Apples neue Smart-Home-Strategie

Apple entwickelt offenbar mehrere Geräte, die stark auf die nächste Siri-Generation setzen. Dazu gehört vermutlich auch ein komplett neuer Smart-Home-Hub, das seit Jahren immer wieder in Gerüchten auftaucht.

Weil Siri dabei eine zentrale Rolle spielen soll, dürfte Apple mehrere Produkte gleichzeitig vorstellen, sobald die KI-Funktionen bereitstehen.

Somit könnten Apple TV, HomePod mini und der neue Home-Hub Teil einer größeren Smart-Home-Offensive sein.

Zeitplan hängt an iOS-Updates

Der Start der neuen Siri-Funktionen hängt eng mit kommenden iOS-Versionen zusammen.

Aktuell wird erwartet, dass die neuen KI-Features entweder mit iOS 26.5 oder mit iOS 27 erscheinen.

iOS 26.5 könnte im Mai erscheinen

iOS 27 wird auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni vorgestellt

Finale Veröffentlichung dürfte im September erfolgen

Parallel dazu würden tvOS und HomePod-Softwareupdates erscheinen, weshalb neue Geräte wahrscheinlich im gleichen Zeitraum angekündigt werden.

Das könnte im neuen Apple TV stecken

Gerüchten zufolge plant Apple beim nächsten Apple TV einige technische Upgrades.

Erwartet werden unter anderem:

A17 Pro Chip, der Apple Intelligence unterstützt

N1-Chip für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6

Unterstützung für Thread-Smart-Home-Netzwerke

Das soll der HomePod mini 2 können

Der HomePod mini könnte ebenfalls ein größeres Update bekommen, denn das aktuelle Modell stammt bereits aus dem Jahr 2020.

Zu den möglichen Neuerungen zählen:

neuer S9-Chip oder neuer

verbesserte Audioqualität

Ultra-Wideband-Chip der nächsten Generation

neuer roter Farbton

Fazit: Apple wartet auf die neue Siri

Obwohl Apple aktuell viele neue Geräte vorgestellt hat, fehlen wichtige Smart-Home-Produkte weiterhin. Der Grund dürfte sein, dass Apple zuerst seine neue KI-gestützte Siri fertigstellen möchte, bevor Apple TV, HomePod mini und andere Smart-Home-Geräte erscheinen.