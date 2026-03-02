Die Apple-Woche voller Neuheiten starten zudem mit dem iPad Air, das ab sofort den M4-Chip integriert. Laut Apples Angaben ist das neue iPad Air bis zu 30 Prozent schneller als der Vorgänger und ist zudem mit den neusten Apple-Chips für Konnektivität ausgestattet. Weiterhin bietet Apple das iPad Air in zwei Größen an, nämlich 11 und 13 Zoll.

Obwohl verbesserte Hardware zum Einsatz kommt, verkauft Apple das iPad Air weiterhin ab 649 Euro – das große Modell startet bei 849 Euro. Einen Preisanstieg gibt es also nicht.

Mehr Power durch den M4-Chip

Das neue iPad Air arbeitet erstmals mit dem M4-Chip, wodurch Nutzer und Nutzerinnen schneller arbeiten können und gleichzeitig anspruchsvolle Apps deutlich flüssiger laufen.

Mit einer 8-Core-CPU und einer 9-Core-GPU erreicht das Tablet bis zu 30 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell mit M3, während es gegenüber dem M1 sogar mehr als doppelt so schnell arbeitet.

Grafikleistung auf neuem Niveau

Die GPU unterstützt modernes Raytracing sowie Mesh Shading der zweiten Generation, wodurch Spiele realistischer wirken und gleichzeitig Licht- sowie Schatteneffekte präziser dargestellt werden.

Beim 3D-Rendering arbeitet das iPad Air laut Apple bis zu viermal schneller als Modelle mit M1-Chip, weshalb besonders Gaming und professionelle Grafikprojekte sichtbar profitieren.

KI-Power direkt auf dem Gerät

Der M4 wurde außerdem gezielt für KI-Aufgaben optimiert, sodass viele Funktionen direkt auf dem Gerät laufen und gleichzeitig schneller reagieren.

Dank 12 GB Arbeitsspeicher und erhöhter Speicherbandbreite lassen sich KI-Modelle effizienter ausführen, während die neue 16-Core Neural Engine bis zu dreimal schneller arbeitet als beim M1.

Schnellere Verbindungen mit neuen Apple-Chips

Apple integriert zusätzlich neue eigene Funkchips, wodurch das iPad Air moderner vernetzt ist und gleichzeitig stabilere Verbindungen bietet.

Der neue N1-Chip unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread, sodass AirDrop, Hotspot-Funktionen und kabellose Verbindungen zuverlässiger funktionieren. Cellular-Modelle erhalten außerdem das neue C1X-Modem, das bis zu 50 Prozent schnellere Mobilfunkdaten ermöglicht und gleichzeitig weniger Energie verbraucht.

Mehr Freiheit unterwegs

Dank 5G-Support, GPS und eSIM bleiben Nutzer und Nutzerinnen weltweit verbunden, weshalb das iPad Air besonders für Reisen, Studium oder mobiles Arbeiten interessant wird.

M4 iPad Air startet am 11. März

Apple macht das brandneue iPad Air mit M4 in den Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau verfügbar, wobei die Vorbestellungen ab Mittwoch, 4. März starten. Die Auslieferung erfolgt eine Woche später, also am 11. März.