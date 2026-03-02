Das Apple iPhone 17e erscheint am 11. März für 699 Euro

Tim Cook hatte ja bereits angekündigt, dass ab Montag neue Apple-Produkte angekündigt werden. Den Anfang macht jetzt das iPhone 17e, das ab Mittwoch vorbestellt werden kann. Die Auslieferung des neuen Budget-Smartphones soll dann ab dem 11. März erfolgen. In Deutschland startet das iPhone 17e ab einem Preis von 699 Euro – und das mit 256 GB Speicherplatz.

„Das iPhone 17e vereint leistungsstarke Performance mit den Features, die unsere Nutzer lieben – zu einem großartigen Preis. Dies macht es zu einer überzeugenden Option für Kunden, die sich für ein Upgrade auf die iPhone 17 Produktfamilie interessieren“, sagt Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple. „Wir wissen, dass unsere Kunden ein Produkt wollen, das sie lange nutzen können, und genau das bekommen sie mit dem iPhone 17e. Mit dem A19 Chip für unglaubliche Performance, doppelt so viel Speicherplatz in der Standardkonfiguration, einem intelligenteren Kamera-System und noch höherer Robustheit ist das iPhone 17e gemacht, um jahrelang schnell, sicher und wertvoll zu bleiben.“

Leistung und Effizienz des neuen iPhone 17e

Der neue 6-Kern-CPU ist laut Apple bis zu doppelt so schnell wie im iPhone 11, während die 4-Kern-GPU mit Neural Accelerators selbst AAA-Games mit Hardware-Raytracing unterstützt. Der verbesserte 16-Kern-Neural Engine ist auf große KI-Modelle optimiert und sorgt für mehr Geschwindigkeit bei KI-gestützten Features.

Auch die Konnektivität wurde verbessert: Der neue C1X-Mobilfunkchip, von Apple selbst entwickelt, ist bis zu doppelt so schnell wie der Vorgänger im iPhone 16e und verbraucht dabei 30 Prozent weniger Energie – was zu einer längeren Akkulaufzeit beiträgt.

Durch den effizienten A19-Chip, das C1X-Modem und iOS 26 bietet das iPhone 17e eine starke All-Day-Battery-Performance. Mit USB-C lädt das Gerät in etwa 30 Minuten bis 50 Prozent, und über MagSafe oder Qi2 ist schnelles kabelloses Laden bis 15 Watt möglich.

Außerhalb von Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung bleibt man mit Satellitenfunktionen wie SOS-Notruf, Roadside Assistance, Nachrichten und Find My via Satellite verbunden. Zudem erkennt die Crash Detection schwere Unfälle automatisch und ruft Hilfe.

Design und Display im Blickpunkt

Das iPhone 17e kommt in einem aerospace-grad Aluminiumgehäuse mit IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub. Die Rückseite ist matt, die Farben sind Schwarz, Weiß und ein neues Soft Pink.

Das 6,1-Zoll Super Retina XDR-Display mit OLED-Technologie erreicht bis zu 1200 Nits HDR-Helligkeit und wird durch Ceramic Shield 2 geschützt, das laut Apple dreimal kratzfester ist und weniger spiegelt.

48 Megapixel-Kamera und verbesserte Videoaufnahme

Die neue 48 MP Fusion-Kamera bietet eine optische 2×-Telefotofunktion, 4K Dolby Vision-Videoaufnahme und beeindruckende Ergebnisse bei schwachem Licht. Porträts wirken natürlicher, und dank KI werden Menschen, Hunde und Katzen automatisch erkannt. Tiefeninformationen werden gespeichert, sodass der Fokus und die Hintergrundunschärfe nachträglich angepasst werden können.

Auch beim Ton legt Apple nach: Videos werden in 4K mit Dolby Vision bis 60 fps und räumlichem Audio aufgenommen. Eine neue Windgeräusch-Reduktion sorgt für klareren Sound.