Apple plant OLED-Upgrade: MacBook Air soll 2028 mit neuem Display erscheinen

Laut des bekannten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman steht Apple vor einem technologischen Meilenstein: Das MacBook Air wird voraussichtlich 2028 auf ein OLED-Display umgestellt. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters „Power On“ bestätigt Gurman, dass dieser Wechsel Teil einer umfassenden Strategie ist, die auch andere Flaggschiff-Modelle wie das iPad mini, MacBook Pro, iPad Air und schließlich das MacBook Air betrifft. Die Umstellung soll schrittweise erfolgen und könnte die Nutzererfahrung nachhaltig verändern.

Bereits heute setzt Apple auf OLED-Technologie im iPad Pro. Doch während die Premium-Modelle von den Vorteilen der neuen Display-Technik profitieren, bleibt das günstige iPad vorerst von der Umstellung ausgenommen. Besonders spannend: Das MacBook Pro könnte noch in diesem Jahr mit einem OLED-Display und sogar Touchscreen-Funktionalität aufwarten. Diese Entwicklung hatten sowohl Gurman als auch der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert.

Für das MacBook Air steht zunächst ein Update mit den neuen M5-Chips an, doch das LCD-Display bleibt vorerst erhalten. Folgt Apple seinem üblichen Upgrade-Zyklus, könnte das erste OLED-MacBook Air mit M7-Chips ausgestattet werden. Gurman berichtet zudem, dass Apple bereits an den ersten Prototypen eines OLED-MacBook Air arbeite: Ein klares Signal für die langfristige Planung des Unternehmens.

Viele Vorteile durch OLED-Technologie

Die Umstellung auf OLED verspricht zahlreiche Vorteile: Die Technologie verspricht hellere Bildschirme, tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast. Gleichzeitig könnte die verbesserte Energieeffizienz die Akkulaufzeit verlängern, was vor allem für ein mobil einsetzbares Gerät ein entscheidender Faktor wäre.

Mit der schrittweisen Einführung von OLED-Displays unterstreicht Apple seinen Anspruch, die Display-Technologie der Zukunft zu prägen. Während die Konkurrenz bereits seit Jahren auf OLED setzt, könnte der späte, aber gezielte Einstieg des Tech-Giganten die Branche erneut aufmischen. Für Interessenten bedeutet die mögliche Ankündigung aber vor allem eines: Geduld. Wer jetzt ein neues MacBook Air kauft, wird noch einige Jahre auf die OLED-Revolution warten müssen.