appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW10/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

FabianKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW10/2026 (2 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 15:45 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Wie wir alle wissen, haben alle 12 Monate 28 Tage. Manche sogar ein paar mehr. Die richtige Lösung wusste auch Rico B., der sich über das Leuchten-Set von Hombli freuen darf. Alle anderen bekommen am Freitag die nächste Chance.

+++ Montag um 15:30 Uhr – Telekom mit Satellite-to-Mobile von Starlink +++

Die Telekom erweitert ihre Netzabdeckung durch satellitengestützte Direktkonnektivität. In Partnerschaft mit Starlink bringt die Deutsche Telekom Mobilfunk in Gebiete, in denen der Netzausbau besonders anspruchsvoll ist – etwa aufgrund von Naturschutzauflagen oder schwieriger Topografie. Der Dienst wird ausschließlich im MSS-Spektrum (Mobile Satellite Service) von Starlink betrieben. Die geplanten Direct-to-Device-Dienste werden es künftig kompatiblen Smartphones ermöglichen, sich direkt mit den Satelliten zu verbinden. Wenn ein modernes Smartphone sein normales terrestrisches Mobilfunksignal wie zum Beispiel 5G verliert, wechselt es automatisch in das Satellitennetz von Starlink.


Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr Neuheiten entdecken

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de