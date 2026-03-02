appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW10/2026 (2 News)

+++ Montag um 15:45 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Wie wir alle wissen, haben alle 12 Monate 28 Tage. Manche sogar ein paar mehr. Die richtige Lösung wusste auch Rico B., der sich über das Leuchten-Set von Hombli freuen darf. Alle anderen bekommen am Freitag die nächste Chance.

+++ Montag um 15:30 Uhr – Telekom mit Satellite-to-Mobile von Starlink +++

Die Telekom erweitert ihre Netzabdeckung durch satellitengestützte Direktkonnektivität. In Partnerschaft mit Starlink bringt die Deutsche Telekom Mobilfunk in Gebiete, in denen der Netzausbau besonders anspruchsvoll ist – etwa aufgrund von Naturschutzauflagen oder schwieriger Topografie. Der Dienst wird ausschließlich im MSS-Spektrum (Mobile Satellite Service) von Starlink betrieben. Die geplanten Direct-to-Device-Dienste werden es künftig kompatiblen Smartphones ermöglichen, sich direkt mit den Satelliten zu verbinden. Wenn ein modernes Smartphone sein normales terrestrisches Mobilfunksignal wie zum Beispiel 5G verliert, wechselt es automatisch in das Satellitennetz von Starlink.