VSCO Capture: Neue Kamera-App für das iPhone setzt auf Filter und Live-Effekte

Das Unternehmen VSCO („Visual Supply Company“) ist bekannt für Filter und Effekte auf der eigenen Foto- und Videobearbeitungs-Plattform des gleichen Namens. Nun hat man eine neue iPhone-Kamera-App im deutschen App Store platziert, die Gebrauch von diesen Filtern macht und eine spannende Live-Effekt-Funktion hinzufügt.

VSCO Capture (App Store-Link) steht als Anwendung für das iPhone als kostenloser Download im deutschen App Store bereit und benötigt zur Installation neben iOS 16.6 oder neuer auch etwa 114 MB an freiem Speicherplatz. Eine deutsche Lokalisierung besteht bislang noch nicht, alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Die App verzichtet auf In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements, macht zur Nutzung aber eine Registrierung oder Anmeldung mit einem VSCO-Account notwendig.

„VSCO ist eine Community-basierte Plattform, die Fotografen dabei unterstützt, sich kreativ und professionell weiterzuentwickeln. Mit unseren kreativen Tools, die von Mobilgeräten bis hin zu Desktop-Computern reichen und in unserer globalen Community verfügbar sind, ermöglichen wir Fotografen, sich mit anderen Kreativen und Unternehmen zu vernetzen.“

So berichtet das Entwicklerteam zum eigenen Angebot im deutschen App Store. Mit VSCO Capture erhält man eine Kamera-App, die über 50 Live-Fotofilter, Echtzeit-Effekte und Steuerelemente vereint, um kreative Fotos erstellen zu können. Die über 50 Live-Voreinstellungen sind laut VSCO von Retro-, zeitgenössischen und Vintage-Film-Looks inspiriert worden.

Nachbearbeitung im VSCO Foto- und Video-Editor möglich

Während der Aufnahme lassen sich so Echtzeit-Effekte anwenden, um direkt einen Eindruck vom fotografischen Ergebnis zu bekommen. VSCO Capture erlaubt außerdem ein Fotografieren im RAW-Format fotografieren, alternativ können auch HEIC und JPG mit 12 oder 48 Megapixel ausgewählt werden. Darüber hinaus bietet VSCO Capture Fotoeffekte wie Bloom und Halation in Echtzeit an: Nutzer und Nutzerinnen der App können die Stärke, Größe und Reichweite anpassen, um zusätzliche „warme, filmische Glüheffekte zu erzeugen“, wie VSCO berichtet.

Für weitere individuelle Anpassungen hält die App auch manuelle Steuerelementen bereit. Man kann zwischen Blitzmodi umschalten, die Belichtung anpassen und die Verschlusszeit ändern. „Nehme ganz einfach Langzeitbelichtungen mit Unschärfe auf oder erzeuge mit einem Blitz den Look einer Einwegkamera“, erklärt das Entwicklerteam. „Ganz gleich, ob du vollständig manuell arbeitest oder die Automatik die Arbeit übernehmen lässt – du kontrollierst deine einzigartige Ästhetik.“

Für eine Nachbearbeitung werden aufgenommene Fotos automatisch mit dem VSCO Foto- und Video-Editor synchronisiert, wo man mit weiteren Tools und über 200 Voreinstellungen optimieren kann. An dieser Stelle setzt dann auch die Monetarisierung ein, da es für alle Bearbeitungs-Werkzeuge eine VSCO Pro-Mitgliedschaft benötigt. Die Nutzung von VSCO Capture ist aber komplett kostenlos. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch im Blog von VSCO, und ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die App nochmal im Detail.