Abwechslungsreich, witzig und kostenlos: Epic verschenkt „There Is No Game: Wrong Dimension“

Im Epic Games Store, der als Drittanbieter-Marktplatz zur Installation bereit steht, könnt ihr euch das witzige iOS-Spiel „There Is No Game: Wrong Dimension“ kostenlos sichern. Im App Store selbst wird das Spiel für 5,99 Euro angeboten.

Das erwartet euch

„There Is No Game: Wrong Dimension“ ist ein humorvolles und außergewöhnliches Point-and-Click-Puzzle-Adventure, das ständig behauptet, kein Spiel zu sein. Doch genau darin liegt der Reiz: Du sollst es trotzdem spielen – und zwar auf ziemlich unkonventionelle Weise.

Statt klassischer Aufgaben und Ziele zu erreichen, geht es hier darum, die Spielmechanik selbst zu hinterfragen und mit der Benutzeroberfläche zu interagieren. Man klickt auf Menüs, verschiebt Ladebildschirme, kombiniert scheinbar irrelevante Dinge und löst dabei teils völlig absurde Rätsel. Immer mit dabei: Ein sarkastischer Erzähler, der dich aktiv davon abhalten will, weiterzuspielen. Deutsche Untertitel sind mit dabei.

Der Witz: Es gibt keine typischen Hinweise. Vieles ergibt sich erst durch Herumprobieren, kreatives Denken oder einfach durch das Ausnutzen von scheinbaren Fehlern im Spiel. Auch Dialoge, Animationen und Geräusche liefern oft subtile Tipps.

Am Ende geht es, bei aller Absurdität, auch um eine Geschichte: Du versuchst, eine künstliche Intelligenz namens „Game“ zu retten, die ihre eigene Identität als Spiel verleugnet. „There Is No Game: Wrong Dimension“ ist ein perfektes Spiel für alle, die Games lieben, die sich selbst nicht ernst nehmen – und dabei dennoch clever, herausfordernd und überraschend emotional sind.

So installiert ihr den Epic Game Store