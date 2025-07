Bridge Constructor Studio: Neue Brückenbau-Sandbox kann gratis ausprobiert werden

Das Team von Headup Games ist bei uns im Blog bereits mehrfach in Erscheinung getreten, vornehmlich aufgrund der eigenen Bridge Constructor-Spielereihe. Nun hat Headup Games ein neues Spiel der Serie im deutschen App Store veröffentlicht, Bridge Constructor Studio, das ein etwas anderes Gameplay verfolgt.

Bridge Constructor Studio (App Store-Link) lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt neben rund 447 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen bereits zum Start in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Neuerscheinung kann fairerweise kostenlos ausprobiert und dann mit einem Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro in die Vollversion umgewandelt werden.

„Bridge Constructor Studio ist ein Muss für Fans von Ingenieurpuzzles und kreativen Sandbox-Spielen. Ob du ein robustes, architektonisches Meisterwerk kreierst oder mit verrückten und ungewöhnlichen Konstruktionen experimentierst – alles ist möglich! Als Brückenbau-Architekt entwirfst du deine Konstruktionen in animierten 3D-Mini-Dioramen und findest in der Simulation heraus, ob deine Brücke der Belastung standhält.“

So berichtet das deutsche Entwicklerteam über Bridge Constructor Studio. Das Physik-Puzzle-Game will laut Aussage von Headup Games die besten Elemente bisheriger Bridge Constructor-Spiele mit einer modernen, liebevollen Optik kombinieren. Insgesamt gibt es im Spiel 70 Brückenbau-Herausforderungen mit verschiedensten Brückenmodellen und in unterschiedlichen Biomen. Hinzu kommen sieben Fahrzeuge, mit denen man die gebauten Brücken befahren kann, ebenso wie mehrere Baumaterialien wie Holz, Stahl, Kabel, Betonpfeiler und Fahrbahnen, die sich zum Brückenbau verwenden lassen.

Bis zu fünf verschiedene Spielerprofile nutzbar

Das Besondere an Bridge Constructor Studio ist das Sandbox-artige Gameplay, bei dem es keine Material- oder Budget-Beschränkungen gibt. So kann man der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und die ungewöhnlichsten Brückenkonstruktionen entwerfen. Ein kleines Tutorial hilft Neulingen zum Start, sich im Spiel und beim Brückenbau zurechtzufinden. Und wer trotz des entspannten Gameplays eine besondere Herausforderung sucht, bekommt Auszeichnungen spendiert, wenn man die Baukosten innerhalb eines bestimmten Budgets hält.

Neben der fairen Bepreisung von Bridge Constructor Studio ist auch die Möglichkeit, bis zu fünf verschiedene Spielerprofile nutzen zu können, ein echter Bonus. So können auch weitere Familienmitglieder oder der Freundeskreis mit ins Spiel einbezogen werden.

Ich selbst habe Bridge Constructor Studio bereits anspielen können und bin als Anfängerin in diesem Genre vom entspannten Gameplay begeistert. Es lässt sich tüfteln und ausprobieren, ohne gleich unter Budget-Druck zu geraten, und Vor- und Zurück-Buttons erlauben es jederzeit, Fehlkonstruktionen rückgängig zu machen. Solltet ihr euch für einen entspannten Brückenbau interessieren, schaut auf jeden Fall in Bridge Constructor Studio hinein. Der abschließende Trailer zum Spiel bietet weitere Eindrücke.