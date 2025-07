Cyberpunk 2077 startet auf dem Mac: Voraussetzungen, Preis und Download

CD Projekt Red hat Cyberpunk 2077: Ultimate Edition jetzt offiziell für Macs veröffentlicht. Wer einen Mac mit Apple Silicon besitzt, kann sich ab sofort in die düstere Open-World von Night City stürzen – inklusive aller Features und der großen Erweiterung Phantom Liberty.

Optimiert für Apple Silicon: Von M1 bis M4

Die Entwickler haben das Spiel speziell für Macs mit Apple-Chip angepasst. Unterstützt werden Geräte mit M1-, M2-, M3- und M4-Prozessoren. Aaber Achtung: Ein Mac mit mindestens 16 GB RAM ist Pflicht. Modelle mit nur 8 GB Arbeitsspeicher bleiben leider außen vor.

„In Cyberpunk 2077: Ultimate Edition wirst du zu V, einem Cyberpunk-Söldner, der sich in einem Kampf um Ruhm und ums Überleben mit den Mächtigsten der Stadt anlegt. Tauche ein in Cyberpunk 2077, spiele die von der Kritik gelobte Spionage-Thriller-Erweiterung Phantom Liberty und erlebe jedes spielverändernde Update, das bislang veröffentlicht wurde – und das alles in einem ultimativen Bundle. Hier entstehen Legenden. Wie wird deine aussehen?“

„For this Mac“: Automatische Grafik-Optimierung

Für die bestmögliche Performance hat CD Projekt Red eine clevere Voreinstellung namens „For this Mac“ integriert. Sie passt Grafikqualität und Auflösung automatisch an die Leistung des Macs an – ganz ohne manuelles Gefrickel.

Ein paar Beispiele:

M1 mit 16 GB RAM: Spiel läuft mit 1.440 × 900 Pixeln bei 30 FPS

M3 Pro mit 18 GB RAM: Ziel sind 1.920 × 1.080 Pixel bei 60 FPS

High Fidelity (M2 Ultra oder M3 Max, 36 GB RAM): 2.560 × 1.440 Pixel bei 60 FPS

Very High Fidelity (M3 Ultra oder M4 Max, 36 GB RAM): ebenfalls 2.560 × 1.440, aber mit noch besseren Details und Effekten

HDR, Spatial Audio & Raytracing

Besitzer eines Apple Pro Display XDR (oder eines anderen HDR-Monitors) können sich über HDR-Unterstützung freuen. Wer AirPods nutzt, bekommt für noch mehr Immersion zusätzlich Spatial Audio mit Head Tracking. Auch Raytracing ist an Bord, allerdings nur auf Macs mit M3-Chip oder neuer.

Cyberpunk 2077 läuft endlich auch auf dem Mac – und das richtig gut. Wer einen halbwegs aktuellen Apple-Rechner mit genügend RAM hat, bekommt hier ein technisch stark optimiertes Erlebnis mit allem, was das Cyberpunk-Herz höherschlagen lässt.

Cyberpunk 2077 kostet 82,90 Euro auf dem Mac

„Cyberpunk 2077: Ultimate“ steht im Mac App Store zum Kauf bereit und kostet 82,90 Euro. Der Download ist 150 GB groß und setzt zudem macOS 15.5 und neuer voraus.