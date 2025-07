Ugreen Nexode 500W ausprobiert: Ladegerät versorgt bis zu 5 MacBooks gleichzeitig mit Strom

Warum mehrere Ladegeräte nutzen, wenn auch eins reicht? Und damit alle Geräte mit voller Power versorgt werden, hat Ugreen mit dem Nexode 500W das wohl stärkste Tisch-Ladegerät im Sortiment. Insgesamt kann man bis zu 6 Geräte gleichzeitig aufladen und zwar mit richtig viel Power. Ich nutze das Ugreen Nexode 500W schon länger und möchte noch einmal die Details mit euch klären.

Optisch ist das Ladegerät klassisch gehalten, lässt sich hochkant aufstellen und ist schon ein großer und schwerer Brocken. Die 1,8 Kilogramm sorgen dafür, dass das Ladegerät sicher und stabil mit seinen Abmessungen von 14,6 x 6 x 11,5 Zentimeter auf dem Schreibtisch steht. Die gummierten Füße schützen den Tisch und sorgen ebenfalls für einen sicheren Stand.

Im Lieferumfang enthalten ist ein dickes Stromkabel, das mit 2 Meter durchaus lang bemessen ist. Ausgestattet ist das starke Ladegerät mit fünf USB-C-Anschlüssen, die allesamt mindestens 100 Watt liefern. Doch es geht noch schneller: Ein USB-C-Anschluss kann sogar mit bis zu 240 Watt aufladen. So viel Power wird tatsächlich selten benötigt, aber das Netzteil selbst zeigt ja, dass die Grenzen nach oben immer weiter geöffnet werden. Demnach ist man für zukünftige Geräte vorbereitet und muss später nicht noch einmal ein neues Ladegerät kaufen.

So schnell ist das Ugreen Ladegerät wirklich

Die maximale Power kann ich gar nicht testen, da ich kein Gerät habe, das via USB-C 240 Watt benötigt. Mein MacBook Pro kann mit bis zu 100 Watt laden, was an jedem der fünf USB-C-Anschlüsse auch problemlos funktioniert. Der Vorteil: Da das Ladegerät insgesamt 500 Watt zur Verfügung stellen kann, könnte man sogar fünf MacBooks/Laptops gleichzeitig schnell aufladen. Das Ladegerät verteilt die Leistung intelligent auf die Ports, abhängig vom angeschlossenen Gerät. Wenn man über einen längeren Zeitraum viel Power aus dem Ladegerät holt, wird es natürlich etwas wärmer, überhitzt aber nicht.

Das Ugreen Nexode Ladegerät ist für iPhone und iPad völligst überdimensioniert, denn mehr als 30 Watt benötigen diese Geräte nicht.

Fazit und Preis

Ich kann festhalten: Das Ugreen 500W Ladegerät ist ein dicker Brocken, liefert dafür aber auch enorm viel Leistung. Wer am Schreibtisch gleich mehrere Laptops, iPads, iPhones und Co. betreibt, kann mit nur einem Netzteil alle Geräte zuverlässig mit Strom versorgen. Das beugt Kabelsalat vor, zudem bleiben mehr Steckdosen frei, da man lediglich einen Stecker für das Ladegerät benötigt.

Mit 249,99 Euro ist das Nexode Ladegerät nicht günstig, allerdings gibt es aktuell einen 20 Prozent Gutschein, sodass der Preis bei 199,99 Euro liegt.