Dreame Z2000: Smart Home-Hersteller stellt erste Geschirrspülmaschine vor

Das Smart Home-Unternehmen Dreame dürfte wohl fast allen Lesern und Leserinnen unseres Blogs mittlerweile bekannt sein. Der Hersteller ist vor allem bekannt für Haushaltsgeräte wie Saug- und Wischroboter, zeigt nun aber zumindest schon einmal im asiatischen Raum ein ganz neues Produkt: Die Dreame Z2000, eine kompakte Geschirrspülmaschine.

Im Dreame-Webshop in Thailand ist die Dreame Z2000 bereits zu einem Preis von 17.990 Baht, das sind umgerechnet rund 478 Euro, gelistet. Es ist davon auszugehen, dass die Neuerscheinung in Europa auf der kommenden IFA, die im September in Berlin stattfindet, präsentiert wird.

Die Dreame Z2000 bietet im Inneren Platz für insgesamt sechs Gedecke, das sind 67 Teile inklusive großer Töpfe mit Durchmesser bis zu 32 cm, und soll sich mit ihren kompakten Maßen vor allem für Paare und junge Familien mit Kindern eignen. Die Geschirrspülmaschine setzt auf ein Doppel-Sprühsystem mit einer Temperatur von bis zu 72°C, die branchenführend sein soll. Gleichermaßen gilt dies auch für eine integrierte UV-Sterilisation, die bis zu 99,99 Prozent aller Bakterien beseitigen soll. Eine Trocknung über einen PTC-Wärmetauscher soll zudem wie ein Fön für Geschirr funktionieren und muffige Gerüche und Wasserflecken verhindern.

Auch im Hinblick auf den Einbau ist die Dreame Z2000 flexibel nutzbar: Sie kann entweder eingebaut oder auch als Standgerät auf einer Arbeitsplatte verwendet werden. Mit Maßen von 55,0 x 50,0 x 45,0 cm ist das Gerät zudem sehr kompakt und nimmt auch in kleineren Küchen nicht viel Platz ein.

Fünf Reinigungsprogramme und Kindersicherung inklusive

Für den Alltag bietet die Dreame Z2000 insgesamt fünf Reinigungsmodi, die sich nach unterschiedlichen Bedürfnissen richten: Standard-Modus für die tägliche Reinigung, Energiesparen, extra starke Reinigung, Glasreinigung und Schnellreinigung in nur 25 Minuten. Alle Funktionen werden über ein einfaches One-Touch-Bedienfeld aktiviert.

In Haushalten mit kleinen Kindern kann beim Dreame Z2000 eine Kindersicherung aktiviert werden. Man stellt einfach den Waschgang ein, sperrt die Bedienelemente, und muss nicht mit überraschenden Unterbrechungen des Waschgangs rechnen. Dank der Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunde lässt sich der Waschgang zudem so einstellen, dass er beispielsweise zu Zeiten mit günstigerem Strom startet. Ein zusätzlicher Auslaufschutz sorgt darüber hinaus für zusätzliche Sicherheit.

Wie weiter oben bereits erwähnt, ist die neue Dreame Z2000 Geschirrspülmaschine bisher noch nicht auf dem deutschen Markt gelandet, ist aber bereits im thailändischen Webshop von Dreame für umgerechnet rund 478 Euro gelistet. Es ist davon auszugehen, nun, das die Neuerscheinung in freier Wildbahn gesichtet wurde, auch bald ein Release für den europäischen Markt – mit entsprechend angepassten Preisen – erfolgen wird.

Fotos: Dreame.