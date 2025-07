Aigo Mini Inflator: Kleine 150 PSI-Luftpumpe wird bei Kickstarter vorgestellt

Auch wenn das Wetter in den nächsten Tagen eher durchwachsen werden soll, eignen sich die warmen Sommertage perfekt, um das Fahrrad einmal wieder aus der Garage oder dem Keller zu holen und Radtouren zu unternehmen. Wenn unterwegs der Reifendruck nachlässt oder gar der Schlauch aufgrund eines Defekts gewechselt werden muss, ist eine kompakte und leicht zu bedienende Fahrradpumpe von großem Vorteil.

Bei Kickstarter sucht gerade der kleine Aigo Mini Inflator, eine kleine Luftpumpe im Taschenformat, nach Unterstützung. Das kleine Helferlein für unterwegs verfügt über einen integrierten 4.500 mAh-Akku, einen maximalen Druck von 150 PSI (etwa 10 bar), und unterstützt mit Schrader und Presta auch zwei verschiedene Ventilarten. Laut Angaben des Herstellers kann die Pumpe auch zum Aufpumpen von Auto- und Motorradreifen benutzt werden.

„Verabschiede dich von sperrigen, klobigen Luftpumpen, die wie unerwünschte Passagiere in deinem Kofferraum herumklappern. Der aigo Mini Inflator ist ein handflächengroßes Kraftpaket, das alles aufpumpen kann, von Fahrradreifen bis hin zu Autoreifen – ohne dich zu beschweren. Kompakt, schnell und clever konstruiert, ist er dein taschenfreundlicher Boxencrew-Begleiter für unterwegs, auf Wanderwegen oder überall dort, wo Druck gefragt ist.“

So berichtet das Aigo-Team über das eigene Kickstarter-Projekt. Der über USB-C in etwa drei Stunden voll geladene 4.500 mAh-Akku soll ausreichen, um bis zu vier R16-Autoreifen, acht 700C-Radreifen oder über 100 Basketbälle mit einer einzigen Aufladung aufpumpen zu können. Unter der Haube wird der Aigo Mini von drei Lithiumzellen der Militärklasse 14500 angetrieben. In Kombination mit einem 19.000 U/min schnellen Permanent-Magnetmotor aus reinem Kupfer soll der kompakte Kompressor eine hohe Leistung für Hochdruckaufgaben bieten.

Verschiedene Presets für optimales Aufpumpen

Als kleines Gimmick gibt es eine integrierte LED, die für eine helle Beleuchtung bei Notfällen in der Nacht sorgt. Mit dem SOS-Blinkmodus erhält man zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit. Für ein bequemes Aufpumpen setzt die Aigo Mini-Pumpe auf verschiedene Presets, beispielsweise für Fahrräder, Motorräder, Autos und Bälle, um jederzeit den optimalen Druck liefern zu können. Die Pumpe beendet den Prozess des Aufpumpens automatisch, sobald der gewünschte Druck erreicht wurde. Mit einen Geräuschpegel unter 80 dB ist die kompakte Luftpumpe zudem nicht übermäßig laut.

Bei Kickstarter kann die Aigo Mini Luftpumpe derzeit unter anderem in einem Early Bird-Deal für 59 USD (ca. 51 Euro) oder auch in einem Super Early Bird-Paket mit zwei Luftpumpen für 88 USD (ca. 76 Euro) unterstützt werden. Die Kampagne ist drei Tage vor Ende bereits mit über 40.000 Euro voll finanziert worden. Die Auslieferung der Aigo Mini Luftpumpe soll ab Oktober dieses Jahres weltweit erfolgen.