Ugreen Nexode: 165 Watt starke Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel im Test

Erst vor wenigen Tagen ist die neue Ugreen Nexode Serie mit integrierten und ausziehbaren USB-C-Kabeln gestartet. Passend zum Prime Day gibt es bereits die ersten Rabatte, etwa für die Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität. Statt für 89,99 Euro erhaltet ihr das brandneue Modell bereits für 62,99 Euro (Amazon-Link). Was euch genau erwartet, das verraten wir euch in diesem Artikel.

Für mich steht die neue Ugreen Nexode Powerbank in direkter Konkurrenz mit der beliebten und auch von uns empfohlenen Anker Laptop Powerbank. Diese hat eine Kapazität von 25.000 mAh und zwei integrierte USB-C-Kabel, der Preis liegt derzeit bei 74,99 Euro. Ein kleiner Nachteil: Bei voller Last, etwa beim Aufladen, drosselt die Anker Laptop Powerbank die Leistung recht schnell von 100 auf nur noch 50 bis 60 Watt herunter.

So schlägt sich die Ugreen Nexode Powerbank bei voller Last

Genau hier haben wir bei unserem Test der neuen Ugreen Nexode Powerbank angesetzt. Zunächst haben wir den Akku mit einem 140 Watt starken Netzteil aufgeladen. Die maximale Leistungsaufnahme über das integrierte Kabel oder den zweiten USB-C-Port liegt laut Datenblatt bei 100 Watt. Bei uns hat sich die Ladeleistung zunächst zwischen 92 und 95 Watt eingependelt, ist dann aber bei rund 70 Prozent Ladestatus auf nur noch 60 bis 65 Watt gesunken. Kurze Zeit später ging es sogar auf unter 50 Watt nach unten. Ein ganz ähnliches Verhalten also, wie auch bei der Anker Laptop Powerbank. Dass es dann irgendwann bei rund 90 Prozent noch langsamer wird, liegt dagegen in der Natur der Sache.

Und so ist es am Ende nicht verwunderlich, dass die komplette Ladung fast zwei Stunden dauert. Aber wie sieht es aus, wenn der zuvor geladene Saft wieder raus soll? Immerhin verspricht Ugreen eine Leistung von 100 Watt an einem einzelnen Port und sogar 165 Watt, wenn zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen sind. Auch hier haben wir den Test gemacht: Die Ugreen Nexode Powerbank legt mit voller Leistung los, drosselt die Leistung dann aber nach gut 40 Prozent auf „nur“ noch insgesamt 90 Watt.

Für die maximale Dauerbelastung ist die Ugreen Nexode Powerbank vermutlich wohl eher nicht geeignet. Wenn ihr damit hauptsächlich euer iPhone und iPad sowie andere kleine USB-Geräte und ab und zu auch mal das MacBook aufladen wollt, ist dieser 20.000 mAh Akku sicherlich trotzdem ein praktisches Gadget. Vor allem das integrierte Kabel finde ich im Alltag super nützlich, es kann 65 Zentimeter ausgezogen werden. Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass es neben dem zusätzlichen USB-C-Port auch einen klassischen USB-A-Anschluss gibt.

Abgerundet wird die ganze Geschichte durch ein Display, das neben dem aktuellen Ladestatus auch Details zur Leistung der einzelnen Ports zeigt. Auch rund um die Verarbeitung des Gehäuses und des Displays gibt es für uns keinen Grund zur Klage. Für den aktuellen Preis geht das Gesamtergebnis aus unserer Sicht absolut in Ordnung, vor allem wenn ihr mit dem integrierten Kabel etwas anfangen könnt.

