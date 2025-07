Anker Solix P1 Meter: Neues Messgerät für Solarbank-Installationen

Wer sein Balkonkraftwerk um einen Speicher ergänzt, der sollte auch auf ein Smart Meter setzen. Neben dem Shelly 3EM Pro, der sich als Universal-Lösung durchgesetzt hat, bieten zahlreiche Hersteller mittlerweile auch eigene Hardware an, unter anderem auch Anker. Der Vorteil: Die Ausgangsleistung des Balkonkraftwerk-Speichers wird an den aktuellen Hausbedarf angepasst. Allerdings muss ein solcher Smart Meter von einer Fachkraft im Sicherungskasten installiert werden.

Unsere Nachbarn in den Niederlanden sind jetzt einen Schritt weiter – und fahren dabei noch super günstig. Anker bietet dort ab sofort ein Anker Solix P1 Meter für nur 24,90 Euro an. Das kleine Gerät kann einfach an den P1-Anschluss eines kompatiblen Smart Meters angeschlossen werden und kommuniziert dann per WLAN mit der Solarbank, um die aktuellen Leistungsdaten aus dem Haus zu übermitteln.

„Das Messgerät liest die Daten direkt über den P1-Anschluss von Ihrem Smart Meter aus und überträgt diese Informationen an die Anker-App. Auf diese Weise weiß das System genau, wann du Strom verbrauchst, zurück ins Netz speist oder aus dem Netz beziehst, und passt den Energieverbrauch deiner Hausbatterie entsprechend intelligent an“, heißt es in der Produktbeschreibung von Anker.

So eine einfach zu installierende Lösung wäre natürlich auch hier in Deutschland eine prima Sache. Allerdings verkauft Anker den Solix P1 Meter hierzulande gar nicht. Kompatible Smart Meter im Zählerlasten dürften einfach noch Mangelware sein. Als kompatibel gelistet werden aktuell die folgenden Modelle:

Elgama G15/G15_CT/G35

ISKRA_AM550

ISKRA_AM105

ISKRA_MA304

Landis+Gyr_E360

Landis+Gyr_E350

Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sich an diesem Status in den kommenden Wochen etwas ändern wird. Wenn überhaupt, dann werden wir wohl rund um die Internationale Funkausstellung Anfang September in Berlin irgendwelche Neuigkeiten erhalten. Und dann neigt sich die Solar-Saison ja auch schon langem dem Ende entgegen…