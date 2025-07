EcoFlow startet Mini-Powerstations mit der neuen Trail Serie

Während wir uns aktuell mit den neuen EcoFlow Powerbanks und dem neuen Desktop-Ladegerät beschäftigen, wird es in den USA ab dem 1. August eine weitere neue Produktserie geben. Drei kleine Powerstations mit einer Kapazität von 192 oder 288 Wattstunden werden dort kommende Woche erscheinen. Sie konzentrieren sich dabei voll auf die Gleichstrom-Anwendung und verzichten komplett auf klassische Steckdosen.

„Die Trail Serie verzichtet auf den sperrigen Wechselrichter und bietet damit eine Lösung, die 60 Prozent kleiner ist als herkömmliche tragbare Powerstations. Mit einem Gewicht von nur 1,8 Kilogramm passt sie problemlos in einen Rucksack und begleitet dich auf deinen Abenteuern“, heißt es von EcoFlow in einer Pressemitteilung.

Die drei Modelle der EcoFlow Trail Serie im Überblick

EcoFlow Trail 200: Mit einem Gewicht von nur 1,83 Kilogramm ist es die kompakteste Option. Mit einer Kapazität von 192 Wattstunden und einer Leistung von 220 Watt über vier USB-Anschlüsse eignet es sich für ultraportable, leichte Anwendungen.

EcoFlow Trail 300: Das Flaggschiff-Modell bietet mehr Leistung und Anschlüsse bei einem Formfaktor von 2,58 Kilogramm. Mit einer Kapazität von 288 Wattstunden und einer Leistung von 300 Watt über fünf Anschlüsse unterstützt es das gleichzeitige Laden von bis zu fünf Geräten und bietet flexible Lademöglichkeiten über das Auto oder Solarenergie.

EcoFlow Trail Plus 300: Bietet die gleichen Kernspezifikationen wie der Trail 300, verfügt jedoch zusätzlich über eine integrierte vielseitige Campingleuchte und einen abnehmbaren 140-Watt-Ladekabelgriff – und vereint so Funktionalität und Stil in einem kompakten Design. Es ist außerdem mit der EcoFlow-App kompatibel und unterstützt die Fernüberwachung und -steuerung.

Während die ersten beiden Modelle bereits im August starten, wird die Powerstation Trail Plus 300 erst im Oktober verfügbar sein. Ob und wann die Modelle auch nach Deutschland kommen, ist bislang nicht bekannt – üblicherweise ist es ein paar Monate später soweit.

Solltet ihr so lange nicht mehr abwarten wollen, hat der Konkurrent Anker bereits eine passende Lösung am Start. Die Anker Solix C300 DC Powerstation ist ziemlich genau das, was EcoFlow jetzt in den USA vorgestellt hat.