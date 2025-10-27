appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW44/2025 (3 News)

+++ 12:00 Uhr – Das ist unser neuer News-Ticker +++

Heute möchten wir euch unseren neuen News-Ticker vorstellen. Er wird nicht mehr täglich neu aufgesetzt, sondern bekommt einen wöchentliche Beitrag. Zudem wollen wir die Chance nutzen, ihn mit ein paar mehr persönlichen Einträgen zu füllen. Quasi ein kleiner Social Media Hub ohne Social Media Plattform. Lasst uns dieses neue Konzept doch gerne mal in dieser Woche ausprobieren. Schreibt in ein paar Tagen gerne mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Ticker findet. Warum überhaupt ein News-Ticker? Hier landen alle kurzen Meldungen, Deals und Links, für die sich kein eigener Artikel lohnt.

+++ 11:45 Uhr – Update für die News-App +++

Wenn es bei den letzten Praxis-Tests keine Überraschungen gibt, werden wir im Laufe der Woche ein Update unserer News-App veröffentlichen. Neben Fehlerbehebungen gibt es Design-Anpassungen für iOS 26, unter anderem mit einem leicht überarbeiteten Icon.

+++ 11:30 Uhr – Die Auslosung des Wochenend-Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir ein Smart Home Kamera Set von Baseus verlost. Die digitale Glücksfee hat bereits zugeschlagen und einen Gewinner ausgelost: Robert aus Kemnitz. Ich habe auch erst an einen Tippfehler gedacht, Chemnitz war wohl schon belegt.