Doodle Mafia ist das Gratis-Spiel der Woche im Epic Games Store

Bereits 2016 haben wir über Doodle Mafia berichtet, damals war das Spiel ganz neu im App Store. Es ist ein Ableger des beliebten Doodle God und setzt auf ein ganz ähnliches Spielprinzip: Verschiedene Elemente müssen miteinander kombiniert werden, um neue Dinge zu erschaffen.

Während das Spiel im App Store aktuell 1,99 Euro kostet, könnt ihr es im Epic Games Store für einen kurzen Zeitraum kostenlos herunterladen. Ihr müsst dazu einfach den alternativen App Store auf eurem iPhone oder iPad installieren, was über die Webseite von Epic Games möglich ist. Danach öffnet ihr den Store und findet das Gratis-Angebot direkt auf der Startseite.

Das erwartet euch in Doodle Mafia

Doodle Mafia verfügt über zwei verschiedene Spielmodi, „Stadt“ und „Kampagne“. Während man als Spieler zusehen darf, wie eine große Verbrecherstadt langsam wächst, indem Raubüberfälle geplant werden, vor Polizisten geflohen wird oder rivalisierende Gangs besiegt werden, kann man in der Kampagne des Spiels ein riesiges Vermögen aufbauen und zum größten Verbrecherboss der Stadt werden. Alternativ könnt ihr auch als Polizist spielen und versuchen, das Verbrechen aus der Stadt zu vertreiben.

Das Gameplay von Doodle Mafia ähnelt dabei dem von anderen „Doodle“-Spielen bereits bekannten Prozedere: Verschiedene Elemente, hier beispielsweise aus dem Bereich Verbrechen, Stadt, Personen und Gegenstände, müssen vom Gamer klug miteinander kombiniert werden, um so in der Geschichte weiter voranschreiten zu können. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Gruppen zu entdecken.

Mittlerweile soll es in dem Spiel mehr als 500 Rätsel und Gegenstände geben, für genügend Unterhaltung sollte also gesorgt sein. Im App Store ist das Spiel übrigens mit 4,9 Sternen bewertet, das kann sich definitiv sehen lassen. Der kostenlose Download lohnt sich also auf jeden Fall.