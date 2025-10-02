Vier neue FRITZ!-Produkte ab sofort erhältlich

Mit der FRITZ!Box 5690 bringt FRITZ! eine starke All-in-One-Lösung für Glasfaseranschlüsse (GPON und AON) auf den Markt. Der Router unterstützt modernes Wi-Fi 7 und funkt mit bis zu 6 GBit/s. Dank zwei 2,5-Gigabit- und zwei Gigabit-LAN-Ports sowie umfassenden Funktionen für Telefonie, Multimedia und Heimautomatisierung wird die FRITZ!Box 5690 zur echten Schaltzentrale im Heimnetz.

Das integrierte Wi-Fi 7 sorgt für besonders schnelle und stabile Verbindungen, besonders auch dann, wenn viele Geräte gleichzeitig verbunden sind. In Kombination mit anderen FRITZ!-Produkten lässt sich zudem ein leistungsstarkes Mesh-WLAN aufbauen. Wie gewohnt setzt FRITZ! auf Energieeffizienz, regelmäßige Updates und eine lange Produktpflege.

Die FRITZ!Box 5690 ist ab sofort für 319 Euro erhältlich, zum Beispiel bei MediaMarkt.

FRITZ!Repeater 2700 mit Wi-Fi 7

Mit dem neuen FRITZ!Repeater 2700 gibt es einen leistungsstarken WLAN-Verstärker mit Wi-Fi 7. Er funkt auf 2,4- und 5-GHz-Frequenzen und erreicht dabei Datenraten von bis zu 6,5 GBit/s – ideal für große Wohnungen oder mehrstöckige Häuser. Dank des 2,5-Gigabit-LAN-Ports lassen sich auch kabelgebundene Geräte wie Spielekonsolen oder PCs zuverlässig ins Netzwerk einbinden. Das kompakte Design zum Einstecken in die Steckdose macht die Platzierung besonders einfach.

Der FRITZ!Repeater 2700 kostet 149 Euro und sollte in Kürze im Handel erhältlich sein.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor setzt auf Wi-Fi 6

Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ist ein WLAN-Repeater für den Außenbereich. Ausgestattet mit Wi-Fi 6, Power over Ethernet (PoE+) und einem wetterfesten IP54-Gehäuse sorgt das kompakte Gerät für schnelles WLAN auf Terrassen, Balkonen oder im Garten.

Der Repeater funkt auf 2,4 und 5 GHz und erreicht Datenraten bis zu 3.000 MBit/s. Dank mitgeliefertem Zubehör lässt sich der Repeater flexibel und einfach montieren – und das flache LAN-Kabel passt sogar durch viele Fenster. Zum Start arbeitet der Repeater als LAN-Brücke, eine Verbindung zur FRITZ!Box ist also nötig.

Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ist ab sofort für 129 Euro bei MediaMarkt erhältlich.

FRITZ!Fon M3 kostet 55 Euro

Mit dem neuen FRITZ!Fon M3 startet ein schnurloses DECT-Telefon, das weit mehr kann als nur telefonieren. Dank HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen und einem klaren Monochrom-Display sorgt es für besten Klang und hohen Bedienkomfort.

Das M3 punktet mit langer Akkulaufzeit, integriertem Anrufbeantworter und Zugriff auf mehrere Telefonbücher. Es lässt sich perfekt in die FRITZ!Box einbinden und dort zentral verwalten. Neben Telefonie bietet das FRITZ!Fon M3 auch Unterhaltung und smarte Steuerung: Webradio, Podcasts, Musikstreaming – alles direkt vom Hörer aus. Und wer FRITZ!-Smart-Home-Geräte nutzt, kann Heizung oder Steckdosen bequem übers Telefon steuern.

Das FRITZ!Fon M3 ist ab sofort bei MediaMarkt für 55 Euro erhältlich.