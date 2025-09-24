NBA 2K26 Arcade Edition erscheint am 16. Oktober

Als wir Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas waren, haben wir uns auch etwas US-Sport angesehen. In der Wüste gab es Eishockey, ein paar Tage zuvor waren wir in San Francisco beim Basketball. Und was soll ich euch sagen? Die Stimmung bei der NBA war um Längen besser, auch wenn die Golden State Warriors haushoch verloren haben. In knapp einem Monat ist es Zeit für eine virtuelle Revanche, dann nämlich erscheint NBA 2K26 Arcade Edition.

NBA 2K26 Arcade Edition (App Store-Link) ist bereits im App Store sichtbar und kann dann ab dem 16. Oktober heruntergeladen werden. Das Spiel ist Teil von Apple Arcade und wird für iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar sein.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein ganz besonderes Feature, die NBA Eras. Dort könnt ihr eure eigenen Teams zusammenstellen und die größten Ären in der Geschichte der amerikanischen Basketball-Liga neu erleben. Da werde ich doch auf jeden Fall mal schauen, ob ich nicht vielleicht Dirk Nowitzki reaktivieren und in mein Team holen kann.

Außerdem gibt es jetzt Multiplayer-Spiele im MyCareer Modus und aktualisierte authentische Aufstellungen mit den letzten Transfers. Und wenn es euch auf dem normalen Basketballfeld zu langweilig wird, könnt ihr in NBA 2K26 Arcade Edition auch den Blacktop-Modus wählen und euch im 3-gegen-3-Streetball versuchen.

Gespielt werden kann entweder mit virtuellen Tasten auf dem Display oder, noch besser, mit einem Gamepad.

Weitere neue Inhalte auf Apple Arcade im Oktober

Am 2. Oktober erscheinen drei legendäre Spiele aus dem App Store auf Arcade, ohne Werbung oder In-App Käufe. Darunter Thomas & Friends: Let’s Roll+ von StoryToys, Dominoes: Classic Tile Game+ von MobilityWare und Piffle+ von Mighty Games und Hipster Whale.

Für Fans von TMNT Splintered Fate bricht Metalhead aus der Kanalisation aus – ein neuer spielbarer Charakter, der am 30. September in einem spannenden Update kommt. Metalhead und die Turtle-Gang müssen NYC vor dem Chaos und drohenden Untergang retten.