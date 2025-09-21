Apple hat Final Cut Pro für Mac und iPad aktualisiert und unterstützt nun ProRes RAW-Videoaufnahmen auf iPhone 17 Pro-Modellen sowie einige weitere neue Funktionen.

Final Cut Pro für Mac: Das ist neu

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden kann. (ProRes RAW-Aufnahme erfordert unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Das Update enthält Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Final Cut Pro für iPad: Das ist neu

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden können. (ProRes RAW-Aufnahmen erfordern unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Apple Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Greife bequem auf App-Befehle und Kurzbefehle in der neuen Menüleiste zu, indem du vom oberen Bildschirmrand des iPad nach unten streichst oder den Zeiger beim Verwenden eines Trackpads nach oben bewegst. (Erfordert iPadOS 26.)

Die neuen Versionen 11.2 für den Mac und 2.3 für das iPad stehen ab sofort zum Download bereit. Während Final Cut Pro für den Mac als Einmalkauf für 349,99 Euro bereit steht, gibt es Final Cut Pro für das iPad nur im Abo – für 49 Euro pro Jahr oder 4,99 Euro pro Monat.