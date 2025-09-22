Neue iPhones mit dunklen Farben anfälliger für Kratzer?

Bei mir ist es ja immer so eine Sache: Ein nacktes iPhone fühlt sich einfach nur wunderschön an, am Ende landet das teure Gerät dann doch in einer Schutzhülle. Im Fall der dunklen neuen iPhones scheint das wohl tatsächlich ein guter Rat zu sein, wie erste Berichte vermuten lassen.

So berichtet neben Bloomberg unter anderem der französische Blog Consomac darüber, dass beispielsweise das iPhone 17 Pro in Tiefblau oder das iPhone Air in Space Schwarz sehr anfällig für Kratzer sind.

Consomac hat auch die beiden Fotos aufgenommen, die ihr hier im Artikel sehen könnt. Sie stammen aus einem Apple Store und zeigen sichtbar verkratzte Rückseiten.

Stark zerkratzte iPhones im Apple Store

Natürlich gehen Besucherinnen und Besucher im Apple Store möglicherweise nicht ganz sorgsam mit den Geräten um. Trotzdem ist es bedenklich, dass nach nur zwei Tagen solche Schäden entstehen können.

Ich habe mich letztlich für das iPhone 17 Pro in Silber entschieden, mir gefallen die hellen iPhones schon seit Jahren besser. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, für welche Farbe ihr euch entschieden habt…