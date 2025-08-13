NFL Retro Bowl ’26 erscheint am 4. September exklusiv bei Apple Arcade

Apples Spieledienst „Apple Arcade“ wird regelmäßig erweitert und ab dem 4. September steht das brandneue NFL Retro Bowl ’26 exklusiv zum Download bereit. Das von NFL sowie NFLPA lizenzierte Spiel bringt die echten Teamaufstellungen und Spieler der NFL im charmanten Retro-Look auf den Bildschirm. In diesem Jahr legt NFL Retro Bowl ’26 noch eine Schippe drauf und führt mit dem NFL Retro Bowl Championship Leaderboard einen brandneuen Modus ein.

Damit bist du noch näher dran an echter NFL-Action – und hast die perfekte Gelegenheit, deine Erfolge stolz zu präsentieren. Du wählst dein Lieblingsteam, trittst jede Woche in Duellen an, die dem Spielplan der NFL-Saison 2025 folgen und spielst mit originalgetreuen Kadern. Dabei sammelst du Punkte, um dein Team in der Live-Rangliste nach vorne zu bringen. Das klingt nach einer gelungene Mischung aus Arcade-Football und authentischen NFL-Elementen.

Diese Spiele sind ebenfalls neu für Apple Arcade

Am 4. September macht Apple zudem die Spiele-Neuerscheinung Jeopardy! Daily sowie das Original My Talking Tom Friends+ verfügbar. Am 18. September folgt dann Hello Kitty Island Adventure, ein magisches Abenteuer.