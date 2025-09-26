Ab dem 10. Oktober startet auf Apple TV+ die neue Dokumentation „“Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ („Knife Edge: Chasing Michelin Stars“). Der offizielle Trailer ist ab sofort verfügbar und macht Lust auf mehr.

In der achtteiligen Dokumentation geht es um nichts Geringeres als den heiligen Gral der Gastronomie: den Michelin-Stern. Die Serie begleitet Spitzenköche aus einigen der besten Restaurants der Welt, darunter in Chicago, New York, Los Angeles, Mexiko-Stadt und Kopenhagen, bei ihrem Versuch, sich einen der begehrten Sterne zu erkochen oder ihn mit aller Kraft zu verteidigen.

Ein Blick hinter die Kulissen der Sterne-Küche

Apple verspricht einen exklusiven Einblick in die oft gnadenlose Welt der Sternegastronomie – mit all ihren Höhen, Tiefen und dem immensen Druck, der auf dem Küchenteam lastet. Besonders spannend: In der Serie kommen sogar anonyme Michelin-Inspektoren zu Wort, was ein absolutes Novum ist.

Moderiert wird das Ganze von Jesse Burgess, preisgekrönter Food- und Reisejournalist. Gordon Ramsay selbst fungiert als ausführender Produzent. Der britische Starkoch ist durch Shows wie Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares oder MasterChef weltweit bekannt und weiß genau, was in der Spitzengastronomie auf dem Spiel steht.

Ramsay über den Kampf um den Stern

In der Pressemitteilung von Apple erklärte Ramsay:

„Als Koch ist das Streben nach Perfektion alles. Man darf den unglaublichen Antrieb, Ehrgeiz und die Opferbereitschaft dieser Köche und Köchinnen nicht unterschätzen, die jeden Tag ihren Traum vom Michelin-Stern leben.“

Der Trailer zur Serie ist bereits online und macht Lust auf mehr. Wer also Lust auf echte Emotionen, kulinarische Höchstleistungen und einen Blick hinter die Kulissen der besten Küchen der Welt hat, sollte sich den 10. Oktober fett im Kalender markieren.