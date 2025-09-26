Baseus PicoGo Powerbank: Mit MagSafe, 25 Watt und USB-C-Kabel

Ein Alleskönner

Baseus PicoGo Powerbank für das iPhone.

Mit Qi2 25 Watt kann man auch endlich iPhones schneller kabellos aufladen und immer mehr Anbieter integrieren den neuen Standard in ihre Geräte. Die Baseus PicoGo Powerbank (Amazon-Link) sieht ziemlich spannend aus, da es hier zusätzlich ein integriertes Ladekabel gibt. Darüber hinaus kannst du sparen, denn zum Start steht ein Coupon auf der Produktseite bereit.

Qi2 mit 25 Watt lädt moderne iPhones schnell

Baseus PicoGo Powerbank mit Qi2.
Kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt sind möglich.

Die Baseus PicoGo lädt ein iPhone 16 Pro Max innerhalb von 30 Minuten auf 44 Prozent, während das iPhone zuvor mit 15 Watt in der gleichen Zeit nur auf 38 Prozent geladen werden konnte. Kabelloses Laden mit 25 Watt steht für die iPhone 16- und iPhone 17-Modelle bereit, ältere iPhones müssen sich weiterhin mit 15 Watt begnügen.


Starke Magnete sorgen für einen sicheren Halt am iPhone und wenn du einmal richtig schnell nachtanken willst, kannst du das integrierte USB-C-Kabel nutzen, das sogar 45 Watt Leistung bietet. Um bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen, gibt es weinen weiteren USB-C-Port, der sich an der Unterseite befindet.

Alle Funktionen der Baseus PicoGo Powerbank.
Alle Features der Baseus PicoGo Powerbank im Überblick.

Die Kapazität von 10.000 mAh erlaubt das mehrfache Laden von iPhones, optional lassen sich auch kleinere Laptops oder iPads mit Strom versorgen. Die Baseus PicoGo Powerbank zeigt sich dabei ziemlich flexibel und gleichzeitig leistungsstark. Mit dem aktuelle Coupon kannst du den mobilen Akku für 61,59 Euro statt 76,99 Euro erwerben.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

