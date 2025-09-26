Pine Hearts: Dieses Wanderabenteuer hat einen Download verdient

Die richtig coolen Spiele, die ich in diesem Jahr auf mein iPhone oder iPad geladen habe, kann ich leider an einer Hand abzählen. Oder besser gesagt an einem Finger, denn außer Art of Fauna fällt mir gerade kein Titel ein. Nun ist zumindest ein heißer Kandidat dazu gekommen: Pine Hearts (App Store-Link).

Die Demo des Spiels mit den ersten zwei Gebieten könnt ihr kostenlos ausprobieren, die Spielzeit liegt bei rund 20 bis 25 Minuten. Im Abschluss könnt ihr die Vollversion mit einem einfachen In-App-Kauf in Höhe von 4,99 Euro freischalten. Danach dürft ihr euch noch einmal auf mindestens weitere 5 Stunden Spielzeit freuen.

Pine Hearts ist übrigens kein neues Spiel, es ist bereits im vergangenen Jahr unter anderem auf Steam erschienen. Dort ist Pine Hearts sehr positiv bewertet, obwohl es mit 12,99 Euro deutlich mehr kostet als für iPhone und iPad.

„Begib dich mit Tyke auf eine zauberhafte Wanderung durch das Naturreservat Pine Hearts und besteige den Berg, den dein Vater nicht zu erklimmen vermochte“, schreibt das Entwicklerteam. „Wate durch Felstümpel, erkunde geheimnisvolle Höhlen, säubere Zeltplätze, untersuche alte Burgruinen und spiele am Strand, während Tyke sich an Urlaube und Abenteuer aus seiner Kindheit mit seinem Vater erinnert.“

Pine Hearts hat einen sehr entspannten Schwierigkeitsgrad

Der Einstieg in das Spiel ist wirklich einfach, genau wie die Steuerung. In den Standard-Einstellungen lauft ihr mit dem linken Daumen durch die wunderschön gestaltete Welt und könnt immer dann, wenn eine Aktion möglich ist, mit dem rechten Daumen auf die entsprechenden Buttons tippen. Lange dauert es nicht, bis ihr in Pine Hearts eine alte Freundin trefft, die euch beim Einstieg in das Spiel behilflich ist.

Was mir besonders gut gefällt: In Pine Hearts wird eine kleine Geschichte erzählt und während man durch die Welt wandert, erledigt man immer wieder kleine Rätsel. Gleichzeitig ist das Spiel aber nicht zu schwierig, so dass es für alle Altersklassen geeignet ist. Schaut daher unbedingt mal rein, wenn euch das Abenteuer-Genre bereits in der Vergangenheit zugesagt hat.