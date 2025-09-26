10 versteckte Funktionen in iOS 26

Das Update auf iOS 26 bringt nicht nur ein neues Design auf dein iPhone, sondern auch zahlreiche Funktionen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Folgend findest du 10+ dieser Funktionen, die mit iOS 26 auf dein iPhone gekommen sind.

Bessere Zurück-Geste

Die beliebte Zurück-Geste funktioniert jetzt noch besser: Statt nur vom Bildschirmrand kannst du jetzt von jeder Stelle auf dem Display nach rechts wischen, um in Apps zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Besonders praktisch mit einer Hand auf großen iPhones!

Audio bleibt in den AirPods

Nervt es dich, wenn dein iPhone die Audioausgabe plötzlich auf dein Auto oder einen Lautsprecher umleitet? Mit iOS 26 kannst du das endlich verhindern. Unter „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „AirPlay & Integration“ findest du die neue Option „Audio weiterhin über Kopfhörer abspielen“. Aktivieren – fertig.

Klingeltöne direkt aus MP3s erstellen

Ab sofort kannst du jede MP3- oder M4A-Datei unter 30 Sekunden direkt als Klingelton festlegen. In der Dateien-App kannst du die Sound über das Teilen-Menü einfach als Klingelton festlegen. Danach findest du ihn dann in „Einstellungen“ → „Töne & Haptik“.

Standard-Apps zum Öffnen von Dateien festlegen

Du willst PDFs immer mit deiner Lieblings-App öffnen? Kein Problem: In der Dateien-App lange auf die Datei drücken → „Informationen“ → „Immer mit öffnen“ auswählen und App festlegen.

Entwürfe in der Nachrichten-App

Begonnene, aber nicht gesendete iMessages findest du jetzt im neuen „Entwürfe“-Ordner. Dort werden alle gespeicherten Texte gesammelt.

App-Icons an deine iPhone-Hülle anpassen

Mit einer original Apple MagSafe-Hülle kannst du jetzt deine App-Icons farblich automatisch auf die Hülle abstimmen. Einfach auf dem Homescreen lange drücken, „Bearbeiten“ → „Anpassen“ → „Eingefärbt“ wählen – und das Hüllensymbol antippen. Alternativ kannst du die Farbe auch manuell einstellen oder an die Gehäusefarbe anpassen.

Veranstaltungsdetails direkt in Fotos

Du hast ein Foto von einem Konzert oder Sportevent gemacht? Tippe auf „Info“ beim Bild, und iOS zeigt dir spannende Zusatzinfos: Top-Songs der Künstler, kommende Events und mehr. Funktioniert bei passenden Fotos, sobald sie indexiert wurden.

Präzisere Video-Suche in der Fotos-App

Suchst du ein bestimmtes Ereignis in einem Video? Gib zum Beispiel „springende Katze“ in der Fotosuche ein und du bekommst Miniaturansichten von Videos, die exakt diesen Moment zeigen. Tippe auf das Vorschaubild und du landest direkt an der richtigen Stelle im Clip.

Textausschnitte in iMessage kopieren

Klingt simpel, ist aber neu: Du kannst jetzt nur Teile einer iMessage kopieren. Lange auf die Nachricht drücken, „Auswählen“ tippen und dann den gewünschten Textbereich markieren – super für Adressen oder Links.

Kamera verschmutzt? Das iPhone warnt dich

Wenn die Rückkamera verschmiert ist, zeigt dir dein iPhone nun eine Warnmeldung an. Diese Funktion ist auf dem iPhone 15 und neuer verfügbar. So bleibt die Fotoqualität immer top.

im Video ansehen