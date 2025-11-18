Neue Hue Flux Leuchtstreifen jetzt schon super günstig bestellen

Ich lehne mich an dieser Stelle einfach mal weit aus dem Fenster: Günstiger werden diese beiden Hue-Produkte in der jetzt startenden Black Friday Woche nicht mehr. Bei Proshop.de könnt ihr den neuen Hue Flux Lightstrip und den Hue Flux Ultra-Bright Lightstrip im Bundle mit einem praktischen Hue Dimmschalter zu absoluten Bestpreisen kaufen. Im Vergleich zum Listenpreis gibt es fast 50 Prozent Rabatt. Im Vergleich zu günstigen Leuchtstreifen hat Philips Hue dabei echt etwas zu bieten.

Super hell: Der Hue Flux Ultra-Bright Lightstrip für 88 Euro

Für den 5 Meter langen Hue Flux Ultra-Bright Lightstrip zahlt ihr zusammen mit einem Hue Dimmschalter bei Proshop nur 88 Euro (zum Angebot). Dazu kommen noch 4,99 Euro Versandkosten. Der aktuelle Internet-Preisvergleich für den Leuchtstreifen ohne Dimmschalter liegt bei 144,90 Euro. Da muss man wirklich nicht groß rechnen.

Das Highlight der Ultra-Bright-Version ist ohne Zweifel die Helligkeit. Bis zu 4.800 Lumen sind möglich, das ist ein richtig ordentlicher Wert. Zum Vergleich: Der aktuell ebenfalls rund 85 Euro teure Govee LED Strip Light 2 Pro kommt bei gleicher Länge auf nur 1.700 Lumen. Das ist schon ein krasser Unterschied.

Der Hue Flux Ultra-Bright Lightstrip kann zusammen mit der Hue Bridge ganz einfach Farbverläufe und auch echte Weißtöne darstellen. Er lässt sich einfach aufkleben und alle 16,6 Zentimeter kürzen. Demnächst will Philips Hue für die Flux-Serie noch diverses Zubehör wie Eckverbinder oder Verlängerungen starten.

Neulinge können wie bei allen Hue-Lichtern auf eine direkte Steuerung per Bluetooth setzen. Alle Funktionen werden im Zusammenspiel mit der Hue Bridge oder Hue Bridge Pro freigeschaltet.

Hue Flux Ultra-Bright Lightstrip (5m) + Dimmschalter 171,98 EUR 88 EUR jetzt kaufen

Super lang: 10 Meter Hue Flux Lightstrip für 111 Euro

Für 111 Euro (zum Angebot) plus 4,99 Euro Versand bekommt ihr den „einfachen“ Hue Flux Lightstrip mit einer Länge von 10 Metern ebenfalls zusammen mit einem Hue Dimmschalter. Mit 2.000 Lumen ist er ungefähr genauso hell wie die früheren Leuchtstreifen von Philips Hue, dafür aber bedeutend günstiger. Beim früheren Hue Ambiance Gradient Lightstrip hat man selbst im Angebot nicht mehr als 3 Meter für rund 100 Euro bekommen. Auch dieses Proshop-Angebot ist richtig gut, der Preisvergleich für das Bundle liegt derzeit bei rund 155 Euro.

Hue Flux Lightstrip (10m) + Dimmschalter 221,98 111 EUR jetzt kaufen

Die weiteren Philips Hue Deals bei Proshop

Neben den beiden empfehlenswerten Flux-Leuchtstreifen hat Proshop noch weitere Produkte von Philips Hue reduziert. Hier eine kleine Übersicht aller Angebote:

Bitte beachtet, dass bei den sperrigen Produkten Hue Ensis und Hue Gradient Signe Versandkosten in Höhe von 11,98 Euro berechnet werden – allerdings nur ein Mal pro Bestellung. Ansonsten sind es wie bei den Flux-Bundles oben nur 4,99 Euro.