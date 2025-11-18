Black Friday bei tink.de: Die 5 besten Smart Home Deals

Anzeige. Obwohl der eigentliche Black Friday ja am 28. November stattfindet, gibt es schon vorab zahlreiche Deals und Rabatte. Auch im Online-Shop von tink.de ist der Pre-Sale schon gestartet, sodass ihr gute Schnäppchen im Bereich Smart Home machen könnt. Klickt euch gerne in alle Deals, wobei ihr folgend unsere Top 5 findet – inklusive Preisvergleich und Einschätzung.

eufy SoloCam S340: Sicherheit für das eigene Zuhause

Wenn du kein Strom an deiner Fassade hast, kannst du dein Zuhause mit solarbetriebenen Überwachungskameras von eufy überwachen. Und das geht bei tink.de aktuell besonders günstig, da das Doppelpack nur 199,95 Euro kostet. Amazon verlangt für das Set 209 Euro, was aktuell der nächste Preis im Internet ist. Aber was kann die Kamera?

Da die Kamera sich um 360 Grad drehen kann, gibt es eine zuverlässige Rundumüberwachung. Mit dabei ist ein 8-facher Hybrid-Zoom, der Gesichter oder Kennzeichnen in einer Entfernung von 15 Meter klar erkennbar darstellt. Darüber hinaus kann die Kamera Personen verfolgen und bietet bei Dunkelheit einen LED-Scheinwerfer sowie eine Aufnahme bei Nacht. Die Montage ist besonders flexibel, da man die Kamera einfach anschraubt, wobei das Solarpanel über ein Kabel auch an anderer Position platziert werden kann.

Die eufy SoloCam S340 funktioniert eigenständig, bietet aber einen erweiterten Funktionsumfang mit der HomeBase 3. Da die App gut und schön aufgemacht ist, gestaltet sich der Zugriff auf die eigenen Kameras sehr bequem.

Nuki Smart Lock Pro mit Keypad: Die beste Zutrittslösung

Um die eigene Haus- oder Wohnungstür smart zu machen, kommt man meiner Meinung nach nicht am Nuki Smart Lock Pro vorbei. Das derzeit beste Smart Lock aus Österreich ist modern, kompakt, zuverlässig und schnell. Da das Smart Lock auf den vorhandenen Schlüssel gesteckt wird, ist die Montage ein Kinderspiel und schnell erledigt. Über die entsprechende Smartphone-App kann man alle Details konfigurieren und auch von einem Auto-Unlock profitieren. Darüber hinaus bietet das Keypad eine zusätzliche Zutrittsmöglichkeit – entweder per Fingerabdruck oder Code.

Ich bin Nuki-Fan der ersten Stunde und setze bei mir Zuhause ebenfalls auf das Nuki Smart Lock Pro in Kombination mit dem Keypad: einfach genial.

Amazon Echo Spot: Im 2er-Set besonders günstig

Dein Zuhause ist auf Alexa ausgerichtet? Dann gibt es jetzt den Echo Spot günstiger, denn das 2er-Set kostet nur noch 89,95 Euro statt 189,98 Euro. Amazon bietet den Spot derzeit im Einzelkauf für überteuerte 94 Euro an, sodass sich der Tink-Deal auf jeden Fall lohnt. Der kleine Lautsprecher kann natürlich auf Zuruf Aufgaben ausführen, allerdings bietet das Display einen schönen Mehrwert. Der Bildschirm zeigt nicht nur die Uhrzeit an, sondern auch Erinnerungen, das Wetter, Songtitel, Timer und mehr. Dabei ist der Spot klein und kompakt und auch der Lautsprecher ist völlig in Ordnung.

Philips Hue White & Color Ambiance GU10: 6 Lampen mit Rabatt

Im Bereich Smart Lightning ist Philips Hue nicht ohne Grund der Marktführer – auch wir setzen auf Hue, wie ihr unschwer an unserem Hueblog erkennen könnt. Wer sein System erweitern möchte, bekommt die Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Lampe im 6er Paket aktuell für 179,95 Euro statt ehemals 319,98 Euro. Der Preisvergleich im Internet liegt aber bei 198 Euro, sodass ihr bei tink dennoch ein paar Euro sparen könnt.

Die Lampe ist 400 Lumen hell und bietet unendliche Möglichkeiten, da bis zu 16 Millionen Farben möglich sind. Die Steuerung erfolgt bequem über die richtig gute Hue-App, alternativ ist auch die Anbindung an Apple Home oder Alexa möglich.

Eve Thermo mit Matter

Die Temperaturen fallen aktuell stellenweise unter den Gefrierpunkt, sodass die Heizung wohl überall läuft. Für eine besonders smarte und intelligente Steuerung kann man auf Eve Thermo setzen, ein Heizkörperthermostat mit Matter. Demnach lässt sich das Gerät in Apple Home, Alexa oder Google integrieren, sodass ihr die freie Wahl habt. Insofern ein Matter-Hub eingerichtet ist, zum Beispiel ein HomePod, kann die Steuerung auch aus der Ferne erfolgen.

