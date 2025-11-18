Lyd: Beliebte Sonos-App arbeitet jetzt auch auf dem iPhone

Solltet ihr ein Sonos-System und eine Apple Watch nutzen, dann sollte Lyd (App Store-Link) zu eurer Standardausstattung gehören. Die App macht es zum Kinderspiel, eine Wiedergabe direkt vom Handgelenk aus zu starten oder zu steuern, bestimmte Sonos-Lautsprecher auszuwählen oder einfach nur die Lautstärke anzupassen. Jetzt hat das Team hinter Lyd auch die eigentliche iPhone-App optimiert.

Bisher war die App nur dafür da, um eine Verbindung zwischen Sonos-System und der Apple Watch herzustellen. Im Prinzip hat man die Anwendung nur ein einziges Mal auf dem iPhone geöffnet, um sich dort mit dem Sonos-Account zu verbinden. Mit dem Update auf Version 4.2.0 hat sich das geändert.

Das bietet Lyd für Sonos auf dem iPhone

„Dieses Update fügt minimalistische Sonos-Steuerungen direkt zur Lyd iPhone-App hinzu, die blitzschnelle Änderungen von Wiedergabe und Lautstärke für jede Gruppe oder jeden Raum ermöglichen. Viel schneller als die offizielle Sonos-App“, verspricht das Entwicklerteam in der Update-Beschreibung.

Im direkten Vergleich mit der Sonos-App verzichtet Lyd auf dem iPhone auf die Darstellung von etlichen Covern, Empfehlungen und Musik-Diensten. Direkt nach dem Start der App sieht man die aktuell aktiven Wiedergaben und kann direkt auf die Steuerung zugreifen. Zum nächsten Lied springen, die Lautstärke anpassen – alles kein Problem. Und aufgrund der einfachen Darstellung auch definitiv schneller als mit der Sonos-App.

Ich sehe bei der Sache nur ein Problem: Ich habe mich an die Nutzung der Sonos-App auf dem iPhone gewöhnt, die offizielle Anwendung ist zudem auf der ersten Homescreen-Seite untergebracht. Lyd dagegen war bisher irgendwo in einem Ordner versteckt, schließlich hat man die App auf dem iPhone überhaupt nicht benötigt. Ich bin gespannt, ob sich nun daran etwas ändern wird.