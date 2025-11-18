F1-Film von Apple: Kommt ein Nachfolger ins Kino?

Im Sommer hat mich der Film im Kino begeistert. Ab dem 12. Dezember wird es „F1 The Movie“ auch als Teil des kostenpflichtigen Apple TV Services zum Streamen geben. Der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle ist einer der erfolgreichsten Streifen, die Apple bisher produziert hat. Da stellen sich natürlich viele Fans die Frage: Wie sieht es denn mit einem Nachfolger aus? Geht die Geschichte noch weiter?

Genau das hat das Magazin Deadline den Regisseur des Films unlängst gefragt. „Ich persönlich würde echt gern sehen, welche Abenteuer Sonny Hayes in Zukunft noch erleben wird“, meinte Joseph Kosinski am Samstag beim Contenders Film Festival in Los Angeles. „Ich würde gerne sehen, was mit dem APXGP-Team und Joshua Pearce passiert ist und wie seine Karriere verläuft. Deshalb würde ich gerne ein weiteres Kapitel dieser Geschichte erzählen. Das ist etwas, wovon wir gerade erst angefangen haben zu träumen, und es macht Spaß, sich in dieser Phase vorzustellen, wie das aussehen könnte.“

F1 The Movie hat über 600 Millionen US-Dollar eingespielt

Bereits im September wurde Tim Cook im Rahmen der Emmy-Verleihung gefragt, ob es eine Fortsetzung des Films geben wird. Bereits damals sagte der Apple-Boss: „Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall darüber diskutiert. Und es war für uns ein riesiger Sommer-Blockbuster, auf den wir sehr stolz sind.“

Die Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache: Weltweit hat der Film bereits über 600 Millionen US-Dollar eingespielt. In der Rangliste der erfolgreichsten Filme 2025 liegt „F1 The Movie“ aktuell auf Platz 7. Unter anderem noch vor dem letzten Teil von Mission Impossible oder Filmen wie Superman und Captain America. Klar ist: Das im Mittelpunkt stehende Formel-1-Team im Film hat am Ende den ersten Erfolg erzielt – bis zum Weltmeisterschaftstitel wäre es aber wohl noch ein langer Weg.