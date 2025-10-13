„F1 The Movie“ ab 12. Dezember bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar

Motoren an, Helm auf: Ab dem 12. Dezember können alle Formel-1-Fans „F1 The Movie“ bequem zu Hause auf dem Sofa erleben. Der lang erwartete Rennfilm ist in knapp zwei Monaten exklusiv bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar, wie Apple jetzt in einem eigenen Trailer bekannt gegeben hat.

Brad Pitt als Rennfahrer

In „F1 The Movie“ schlüpft Hollywood-Star Brad Pitt in die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers, der noch einmal ins Cockpit steigt – Seite an Seite mit einem jungen Teamkollegen. Gedreht wurde an echten Grand-Prix-Wochenenden, unter anderem auf den Strecken von Silverstone, Spa-Francorchamps und Hungaroring.

Mit Unterstützung der Formel 1 selbst, echten Boliden und Highspeed-Kameras liefert der Film ein authentisches Rennerlebnis, inklusive packender Action, Drama und Emotionen.

Formel 1 trifft Hollywood

Produziert wurde das Spektakel von keinem Geringeren als Jerry Bruckheimer („Top Gun: Maverick“), Regie führte Joseph Kosinski, ebenfalls bekannt durch „Top Gun: Maverick“ und „Tron: Legacy“. Die Musik stammt von Hans Zimmer, was dem Film noch mehr Gänsehaut-Momente beschert.

Jetzt streamen auf Apple TV+

Wer ein Abo bei Apple TV+ hat, kann „F1 The Movie“ ab dem 12. Dezember sofort ohne Zusatzkosten streamen. Wer noch kein Abo hat, kann den Dienst kostenlos testen: Ideal für ein Renn-Wochenende auf der Couch und perfekt, um die Formel 1 Saison ausklingen zu lassen. Das letzte Rennen der Saison 2025 findet kurz vor dem Streaming-Start am 7. Dezember statt,

Ich habe den Film bereits vor einigen Monaten im Kino gesehen und war positiv angetan. Die Renn-Action auf der Strecke ist recht realistisch umgesetzt und die Geschichte liefert durchaus ein wenig Spannung – man fiebert jedenfalls mit. Letztes Wochenende habe ich mir auch Gran Turismo angesehen, einen anderen Motorsport-Film. Den fand ich so lahm, dass ich schon nach der Hälfte wieder ausgeschaltet habe…