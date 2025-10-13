„F1 The Movie“ ab 12. Dezember bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar

Erst im Kino, jetzt im Stream

FabianKommentar schreiben zu „F1 The Movie“ ab 12. Dezember bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar

F1 Der Film mit Brad Pitt.

Motoren an, Helm auf: Ab dem 12. Dezember können alle Formel-1-Fans „F1 The Movie“ bequem zu Hause auf dem Sofa erleben. Der lang erwartete Rennfilm ist in knapp zwei Monaten exklusiv bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar, wie Apple jetzt in einem eigenen Trailer bekannt gegeben hat.

Brad Pitt als Rennfahrer

In „F1 The Movie“ schlüpft Hollywood-Star Brad Pitt in die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers, der noch einmal ins Cockpit steigt – Seite an Seite mit einem jungen Teamkollegen. Gedreht wurde an echten Grand-Prix-Wochenenden, unter anderem auf den Strecken von Silverstone, Spa-Francorchamps und Hungaroring.


Mit Unterstützung der Formel 1 selbst, echten Boliden und Highspeed-Kameras liefert der Film ein authentisches Rennerlebnis, inklusive packender Action, Drama und Emotionen.

Formel 1 trifft Hollywood

Boliden auf einer Rennstrecke.
Im Film gibt es echtes F1-Feeling.

Produziert wurde das Spektakel von keinem Geringeren als Jerry Bruckheimer („Top Gun: Maverick“), Regie führte Joseph Kosinski, ebenfalls bekannt durch „Top Gun: Maverick“ und „Tron: Legacy“. Die Musik stammt von Hans Zimmer, was dem Film noch mehr Gänsehaut-Momente beschert.

Jetzt streamen auf Apple TV+

Wer ein Abo bei Apple TV+ hat, kann „F1 The Movie“ ab dem 12. Dezember sofort ohne Zusatzkosten streamen. Wer noch kein Abo hat, kann den Dienst kostenlos testen: Ideal für ein Renn-Wochenende auf der Couch und perfekt, um die Formel 1 Saison ausklingen zu lassen. Das letzte Rennen der Saison 2025 findet kurz vor dem Streaming-Start am 7. Dezember statt,

Ich habe den Film bereits vor einigen Monaten im Kino gesehen und war positiv angetan. Die Renn-Action auf der Strecke ist recht realistisch umgesetzt und die Geschichte liefert durchaus ein wenig Spannung – man fiebert jedenfalls mit. Letztes Wochenende habe ich mir auch Gran Turismo angesehen, einen anderen Motorsport-Film. Den fand ich so lahm, dass ich schon nach der Hälfte wieder ausgeschaltet habe…

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

