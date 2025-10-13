Double Dragon Trilogy: Retro-Action jetzt gratis laden

Im Epic Games Store bekommt ihr einmal mehr ein Gratis-Spiel geboten. Noch bis Donnerstag könnt ihr Double Dragon Trilogy kostenlos herunterladen. Im Apple App Store kostet das Retro-Action-Spiel derzeit 2,99 Euro. Aber was erwartet euch in diesem Pixel-Abenteuer?

Double Dragon Trilogy bringt die kultige Arcade-Beat-em-Up-Reihe aus den 80ern auf iOS-Geräte. Die Sammlung umfasst die drei Originaltitel: Double Dragon, Double Dragon II: The Revenge und Double Dragon III: The Rosetta Stone. Spieler schlüpfen in die Rollen der Martial-Arts-Brüder Billy und Jimmy Lee, um sich durch Horden von Gegnern zu prügeln und ihre Liebste zu retten.

Das Spiel bietet zwei Modi – „Arcade“ und „Story“ sowie anpassbare Steuerungen, verschiedene Schwierigkeitsgrade und Unterstützung für Bluetooth-Controller. Mit überarbeiteter Grafik, dem klassischen Original-Soundtrack und einem optionalen Remaster bringt Double Dragon Trilogy nostalgisches Gameplay und jede Menge Action auf euer iPhone oder iPad.

Wie immer müsst ihr für den Gratis-Download zunächst einen kleinen Umweg einschlagen und euch über die Webseite von Epic Games den alternativen App Store herunterladen. Das ist mit wenigen Klicks erledigt, die Gratis-Aktion rund um Double Dragon Trilogy findet ihr dann direkt auf der Startseite des Epic Games Stores.