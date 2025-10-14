Hama Outdoor-Steckdose mit Matter hat ein Sicherheitsproblem

Erst vor wenigen Monaten haben wir über die Outdoor-Steckdose von Hama berichtet. Ein interessantes Gadget, denn dank Matter over WiFi konnte sie problemlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden und war mit einem Straßenpreis von unter 20 Euro ziemlich günstig. Anscheinend lief bei der Produktion der smarten Zwischenstecker für den Außenbereich aber nicht alles glatt, denn jetzt informiert Hama über einen freiwilligen Produktrückruf.

Im Rahmen von internen Qualitätskontrollen wurden vereinzelte Haarrisse am äußeren Gehäuse festgestellt. „Diese sind ein Ergebnis des Alterungsprozesses des Kunststoffs und waren vorher nicht erkennbar“, teilt der Hersteller mit. Besonders im Außenbereich ist das bei Wind und Wetter natürlich ziemlich ungünstig. „Durch diese Risse könnte Feuchtigkeit eindringen, wodurch eine Fehlfunktion des Produkts oder in seltenen Fällen eine Gefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.“

Betroffen sind insgesamt fünf verschiedene Modelle der smarten Außensteckdose. Die Artikelnummer könnt ihr dabei sowohl auf der Verpackung, als auch direkt auf dem Zwischenstecker ablesen. Hier die einzelnen Artikelnummern in der Übersicht:

00176627

00176655

00176656

00176657

00176938

Hama weist darauf hin, dass betroffene Geräte nicht weiter genutzt werden, sondern umgehend zum Stromnetz getrennt werden sollen. Darüber hinaus teilt man auf der Support-Seite alle wichtigen Informationen rund um den Rückruf und die Rückerstattung mit. Ersatzgeräte können aktuell nicht angeboten werden.

Outdoor-Plugs mit Matter: Das sind die aktuellen Alternativen

Günstige Outdoor Smart Plugs mit Matter gibt es aktuell beispielsweise von Osram. Zumindest optisch ist dieses Modell aber zum Verwechseln ähnlich – ob es hier auch zu Problemen kommen kann, ist ungewiss.

Leider deutlich teurere Alternativen sind der Outdoor Plug S von Shelly sowie die Doppelsteckdose von Meross. Beide können ebenfalls über WLAN mit eurer Matter-Installation gekoppelt werden.

Shelly Outdoor Plug S Gen3 Dopplepack, WLAN Smarte Steckdose für den Außenbereich,... Wetterfeste Außensteuerung – IP44-Schutz gegen Spritzwasser – ideal für Geräte im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse

Kompatibel mit Matter & HomeKit – Funktioniert mit Apple Home, Google Home, Alexa und allen Matter-zertifizierten Systemen