iOS 26.1: Das sind die Neuerungen der dritten Beta

Noch im Oktober könnte Apple das erste große Update für iOS 26 und iPadOS 26 bereitstellen. Gestern Abend wurde die mittlerweile dritte Beta für iOS 26.1 an registrierte Entwickler verteilt. Es gibt mehr als nur ein bisschen Feintuning, auch mit diesem Build hat Apple wieder einige Neuerungen angeführt. Die wichtigsten Änderungen haben wir in diesem Artikel für euch gesammelt.

So scheint es beispielsweise, dass Apple aus seinem Streaming-Dienst Apple TV+ bald nur noch Apple TV macht. Das spiegelt sich nicht nur in der neuen Beta wider, sondern auch in einer Pressemitteilung rund um den Streaming-Start des Formel-1-Films. Mit der neuen Beta-Version hat auch das Logo der Apple TV App einen neuen Anstrich erhalten und zeigt im Logo nun einen kleinen Farbverlauf.

Etwas verwirrend ist die ganze Sache dann aber schon: Die kleine TV-Streaming-Box, die App und der Streaming-Dienst werden zukünftig alle den gleichen Namen tragen. Apple TV.

Weiter geht es mit dem allseits beliebten Thema KI, hier gibt es rund um iOS 26.1 Änderungen im Code. Apple hat die Formulierung „Report a concern related to ChatGPT“ durch „Report a concern related to a Third Party“ ersetzt – ein Hinweis darauf, dass künftig auch andere KI-Anbieter unterstützt werden könnten. Bereits auf der WWDC hatte Apple angedeutet, andere KI-Modelle integrieren zu wollen, unter anderem Google Gemini. Weitere genaue Details gibt es bislang aber nicht.

Mitteilungen an Drittanbieter-Zubehör weiterleiten

Dass Apple anscheinend die Unterstützung für Smartwatches anderer Hersteller ausbauen muss, hatte sich bereits ebenfalls im Code gezeigt. Mit der neuen Beta sind nun erstmals die entsprechenden Einstellungen aufgetaucht. Zukünftig wird man:

Mitteilungsweiterleitung aktivieren

Alle Apps zulassen

Alle Apps ablehnen

Bestimmte Apps auswählen, deren Mitteilungen weitergeleitet werden sollen.

Um doppelte Benachrichtigungen zu vermeiden, werden nach der Aktivierung dieser Funktion die Mitteilungen auf der Apple Watch deaktiviert.

Außerdem hat Apple in iOS 26.1 viele kleinere Optimierungen durchgeführt. Die Uhr-App zeigt jetzt ein überarbeitetes „slide to stop“-Label für Wecker und Timer. Im Kontrollzentrum wirken die Animationen flüssiger und dynamischer, was Übergänge natürlicher erscheinen lässt. Die Liquid-Glass-Oberfläche bleibt unverändert, doch Mikro-Interaktionen reagieren nun spürbar schneller.