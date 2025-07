Hama WLAN Outdoor-Steckdose mit Matter: Neu und schon reduziert

Sommerzeit ist Gartenzeit: Wer im Grünen für ein wenig Atmosphäre durch Dekolichter sorgen oder auch die Bewässerung von Pflanzen steuern möchte, ist auf entsprechende intelligente Steckdosen für den Außenbereich angewiesen. Der bekannte Hersteller Hama hat nun eine neue WLAN Outdoor-Steckdose vorgestellt, die sich über Matter steuern lässt, nach IP44 wasserfest ist und gleich zum Start mit einem satten Rabatt erworben werden kann.

Die Hama WLAN Outdoor-Steckdose ist eine intelligente Steckdose mit dem vergleichsweise neuen Smart Home-Standard Matter. Mit Hilfe von letzterem kann die Steckdose herstellerübergreifend in jede Matter-kompatible App eingebunden werden, beispielsweise Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant oder Smart Life.

Die schwarze WLAN Outdoor-Steckdose ermöglicht nach der Einbindung in das eigene Smart Home-System eine Zeitsteuerung von Lichterketten, Wasserpumpen, Rasensprengern und mehr zu beliebigen Zeiten und Intervallen. Ebenso ist ein App-gesteuerter Zugriff auch von unterwegs oder per Sprachbefehl möglich. So kann beispielsweise auch der Rasensprenger zur Bewässerung aktiviert werden, wenn man sich gerade im Urlaub befindet.

Schnelle Installation über QR-Code

Die Installation der Hama WLAN Outdoor-Steckdose erfolgt schnell und einfach über einen QR-Code auf dem Gerät – es wird keine Bridge oder Gateway für die Einrichtung benötigt. Um für alle Witterungsbedingungen im Garten gewappnet zu sein, verfügt die Steckdose zudem über einen Spritzwasserschutz nach IP44 inklusive eines gummierten Deckels, und ist zudem manuell ein- und ausschaltbar.

Die rund 130 Gramm leichte Hama WLAN Outdoor-Steckdose mit Maßen von 9,5 x 9,5 x 5,2 cm eignet sich hervorragend, um Garten, Terrasse oder Balkon intelligent nachzurüsten. Alternativ ist das Zubehör auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine Hilfe, die so ihre Geräte im Garten automatisch steuern können. Die Steckdose ist mit der Hama Smart Home-App kompatibel und kann um beliebig viele Hama Smart Home-Produkte erweitert werden.

Im Lieferumfang der smarten Steckdose für den Außenbereich befindet sich neben der WLAN-Steckdose selbst auch ein QR-Einrichtungscode zum Aufkleben sowie eine Schnellstartanleitung. Bei Amazon lässt sich die Neuerscheinung derzeit mit einem satten Rabatt von 28 Prozent zum Preis von 18,11 Euro inklusive optionaler Prime-Versandoption bestellen, der reguläre Kaufpreis liegt bei 24,99 Euro.