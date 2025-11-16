Red Dead Redemption: Kult-Western-Game landet am 2. Dezember im App Store

Fans von Rockstar Games können sich schon bald auf einen Kult-Klassiker der Open World-Spiele auf iOS freuen: Das Western-Game Red Dead Redemption wird am 2. Dezember dieses Jahres offiziell für iPhones und iPads im deutschen App Store erscheinen, und das sogar inklusive des „Undead Nightmare“-DLCs, bei dem man im Wilden Westen Jagd auf Zombies machen muss.

Das Mobile-Release am 2. Dezember 2025 gehört zu einer größeren Kampagne von Rockstar Games, dem Entwicklerteam hinter Red Dead Redemption, das sich auch schon für den Nachfolger Red Dead Redemption II, die Grand Theft Auto-Reihe, L.A. Noire, Max Payne 3 und mehr verantwortlich zeigte.

An besagtem Datum wird Red Dead Redemption nämlich nicht nur für iOS erscheinen, sondern auch plattformübergreifend auf Netflix Games und für Android-Geräte. Für die PS5, die Xbox-Reihe und die Nintendo Switch 2 wird es Anfang Dezember ein kostenloses Upgrade geben. Auf der PS5 darf man sich auf flüssige 60 fps, eine verbesserte Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen bis zu 4K freuen. Auf der Nintendo Switch 2 wird eine Unterstützung für DLSS, HDR, Maussteuerung und ebenfalls flüssiges Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde in hoher Auflösung geboten. In der offiziellen Ankündigung von Rockstar Games heißt es:

„Steigt in die Ereignisse ein, die sich direkt im Anschluss an Red Dead Redemption 2 zutragen, und erlebt John Marstons von Kritikern gefeierte Geschichte, in der er versucht, seine blutige Vergangenheit zu begraben. Kämpft euch durch die Zombie-Horror-Story-Erweiterung Undead Nightmare auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Plage, die das Grenzland überrannt hat. Diese neuen Versionen bieten das vollständige Einzelspieler-Erlebnis beider Spiele und beinhalten außerdem Bonusinhalte aus der Game of the Year Edition.“

Fortschritt von PS4 und Nintendo Switch einfach mitnehmen

Laut Rockstar Games soll es auch möglich sein, den Spielfortschritt übernehmen zu können: Besitzer und Besitzerinnen der PS4-Version können ihre bisherigen PS4-Speicherdaten nutzen, um dort weiterzuspielen, wo sie aufgehört haben. Gamer auf der Nintendo Switch 2 können ihre Speicherdaten von der vorherigen Nintendo-Switch-Konsole verwenden. Auf kompatiblen iOS- und Android-Mobilgeräten wird es darüber hinaus eine „benutzerfreundliche Steuerung für Mobilgeräte“ geben.

Red Dead Redemption erschienen erstmals im Jahr 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360, der Nachfolger Red Dead Redemption II, der zeitlich vor dem Originalspiel angesiedelt ist, folgte im Jahr 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Bei der Veröffentlichung im Jahr 2010 erhielt Red Dead Redemption zahlreiche Game of the Year-Preise und gilt weithin als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten. Ich kann mich dieser Meinung nur anschließen und habe beide Red Dead Redemption-Teile mit Begeisterung gespielt – den zweiten Teil um Outlaw Arthur Morgan auf der PS4 sogar ganze drei Mal.

Weitere Infos zu Red Dead Redemption gibt es auch auf der offiziellen Website zum Spiel. Offizielle Kaufpreise und Hardware-Voraussetzungen für die Mobilversionen sind bisher noch nicht bekanntgegeben worden. Sobald es in dieser Hinsicht neue Informationen gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Habt ihr schon einen der beiden Red Dead Redemption-Teile gespielt? Wenn ja, welches Spiel hat euch besser gefallen? Auf welcher Plattform habt ihr es gezockt? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.

Fotos (c) Rockstar Games.