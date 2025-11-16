Die Highlights der Woche: Das etwas andere iPhone Pocket

Nach den neuen Macs mit M5-Chips hat es eine ganze Weile gedauert, bis Apple ein weiteres neues Produkt vorgestellt hat. Am vergangenen Dienstag war es dann so weit: Das iPhone Pocket. Ein neues, besonders kompaktes Smartphone von Apple, die nächste Generation des iPhone mini.

Oh nein, da habe ich etwas verwechselt und durcheinandergebracht. iPhone Pocket ist gar kein neues kleines iPhone, sondern einfach nur eine „modische“ Umhängetasche für das iPhone. Bei den Preisen hätte man aber fast denken können, dass es sich um Elektronik statt um eine 3D-Strickkonstruktion handelt.

Für ein Stück Stoff muss man ziemlich viel investieren, denn das iPhone Pocket mit kurzem Riemen kostet 159,95 Euro, während das iPhone Pocket mit langem Riemen 249,95 Euro kostet. Glücklicherweise bleibt der deutsche Markt von der Neuerscheinung verschont, wir können uns das neue iPhone Pocket hierzulande gar nicht direkt kaufen. In den modebewussten Nationen Frankreich, Italien und England ist es dagegen verfügbar. Zudem ist es in den Apple Stores Marché Saint-Germain (Paris), Piazza Liberty (Mailand) und Regent Street (London) auch lokal erhältlich.

„Diese clevere zusätzliche Tasche verkörpert diese Ideen und passt perfekt zu unseren Produkten“, heißt es übrigens von einer Apple-Sprecherin, deren Zitat ich euch nicht vorenthalten möchte. „Die unverwechselbare Silhouette bietet eine schöne neue Möglichkeit, das iPhone, die AirPods und Lieblingsgegenstände für den Alltag zu transportieren.“ Nur damit ihr Bescheid wisst.

Viel spannender ist da doch die Frage, ob Apple nächste Woche noch neue AirTags bringt. Das wäre die letzte Chance, bevor Ende November Thanksgiving und damit die Weihnachtssaison ansteht.

