appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW46/2025 (2 News)

+++ Montag um 10:00 Uhr – Start in die neue Woche +++

Wir wünschen euch allen einen schönen Montagmorgen und hoffen, dass ihr ein tolles Wochenende hattet. Was steht an in dieser Woche? Unter anderem haben wir ein tolles Video zu einer neuen Drohne für euch erstellt, das im Laufe der Woche veröffentlicht wird. Außerdem starten die neuen Echo Show Modelle von Amazon. Wir sind uns sicher, dass wir darüber hinaus noch die eine oder andere weitere News für euch entdecken werden.

+++ Montag um 9:55 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir eine Lichterkette von Govee verlost. Die richtige Lösung für das Rätsel lautete „Kerze“. Das wusste auch Axel aus Korschenbroich, der sich in den kommenden Tagen über ein Paket von uns freuen darf. Alle anderen erhalten am kommenden Freitag eine neue Chance.